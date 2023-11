Brazilijos futbolininkas stos prieš teismą – kaltinamas seksualine prievarta

D. Alvesas buvo suimtas sausio 20 d. ir laikomas kalėjime už Barselonos ribų. Jei jis bus pripažintas kaltu, jam gresia laisvės atėmimo bausmė nuo ketverių iki 15 metų. Jis tvirtino, kad su minima moterimi turėjo lytinių santykių abipusiu sutikimu.

Trijų teisėjų pasirašytame dokumente Barselonos teismas, kuris dar turi nustatyti bylos nagrinėjimo pradžios datą, pareiškė, kad yra pakankamai pagrindo D. Alvesui stoti prieš teismą, atsižvelgiant į prokuroro ir moters advokato prašymus.

Rugpjūčio mėnesį teisėjai, nustatę, kad 40-metis žaidėjas padarė pažeidimų, oficialiai apkaltino D. Alvesą.

The National Court will send Dani Alves to trial for sexual assault.



— @relevo pic.twitter.com/SVOui13GQD