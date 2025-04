Bostone – prakirsta Porzingio kakta ir antroji „Celtics“ pergalė

Jaylenas Brownas pelnė 36 taškus ir atkovojo 10 kamuolių, o Kristapas Porzingis, nepaisydamas kraujuojančios žaizdos kaktoje, grįžo į aikštę ir surinko 20 taškų.

Bostono klubas išsikovojo pergalę be savo žvaigždės Jaysono Tatumo, kuris dėl dešinio riešo sumušimo praleido pirmąsias atkrintamąsias rungtynes karjeroje.

„Celtics“ pirmavo 15 taškų skirtumu antroje mačo pusėje, tačiau turėjo atlaikyti pavojingą „Magic“ spurtą. Bostonas pataikė 12 tritaškių ir realizavo 25 baudas iš 33. Lemiamame kėlinyje J. Brownas ir Derrickas White’as pelnė 17 iš 28 komandos taškų, o pastarasis iš viso surinko 17 taškų.

Orlando ekipai Paolo Banchero pelnė 32 taškus ir atkovojo 9 kamuolius, Franzas Wagneris pridėjo 25.

Trečiosios rungtynės vyks penktadienio naktį Orlande.

Rungtynių įtampa padidėjo trečiojo kėlinio pabaigoje, kai K. Porzingis gavo alkūne į galvą nuo Goga Bitadzės ir paliko aikštę su krauju tekančiu per pakaušį. Per peržiūrą epizodas buvo įvertintas kaip nesportinė pražanga. K. Porzingis grįžo į aikštę su tvarsčiu ant kaktos bei realizavo vieną baudą iš dviejų.

Orlando Magic vs Boston Celtics on Game 2:



Goga Bitadze has assessed flagrant foul 1 on Kristaps Porzingis and his head got blood pic.twitter.com/yWIcRWAowN