Bol Bolas jungiasi prie „Suns“ žvaigždyno, C. Payne'as – išmainytas

Aukštaūgis paėjusiame sezone žaidė Orlando „Magic“ komandoje. Anksčiau 44-asis šaukimas tris sezonus praleido Denverio „Nuggets“ gretose.

23 metų 218 cm ūgio atletas praėjusiame sezone NBA per 22 minutes vidutiniškai rinkdavo 9,1 taško, atkovodavo 5,8 kamuolio ir atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą.

Pietų Sudane gimęs Manute Bolo sūnus prieš tai tris sezonus priklausė Denverio „Nuggets“ komandai, o 2019 metais jį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje 44 šaukimu pakvietė Majamio „Heat“ klubas.

ESPN Sources: Free agent F/C Bol Bol has agreed on a one-year deal with the Phoenix Suns. At 23, Bol had his best NBA season with Orlando: 9.1 points, 5.8 rebounds, 1.1 blocks in 21.5 minutes. Another developing talent to join a deepened bench rotation.

REKLAMA