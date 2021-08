Su britu Frazeriu Clarku kovojęs prancūzas ketvirtfinalio kovos metu buvo diskvalifikuotas dėl neleistino veiksmo.

Likus 4 sekundėms iki antrojo raundo pabaigos, M.Alievo varžovas britui Fazeriui Clarke‘ui ant veido atsivėrė kirstinės žaizdos, o teisėjas nusprendė, kad M.Alievas tyčia smūgiavo galva.

Po toko teisėjo sprendimo M.Alievas tiesiog pametė savikontrolę ir labai įtūžo. Jis ėmė šūkauti, o vėliau tiesiog atisėdo ringe ir atisakė jį palikti.

Kai teisėjas sustabdė kovą, M.Alievas supyko, spyrė iš burnos išmestą dangų apsaugą ir rodydamas įvairiausius gestus vaikščiojo aplink ringą.

Visa ši situacija tęsėsi bemaž valandą.

Su sportininku pirmiausia kalbėjosi Prancūzijos komandos treneriai. Nors mačo baigtis jau buvo aiški, teisėjų sprendimas priimtas, tačiau prancūzas nesugebėjo su tuo susitaikyti. Jis atsisakė pripažinti pralaimėjimą.

Situaciją kiek palengvino faktas, kada tai buvo paskutinysis bokso mačas pagal grafiką, tad nebuvo išvengta nesklandumų dėl kitų turinčių prasidėsiančių kovų.

„Taip norėjau parodyti, kad su manimi pasielgta visiškai nesąžiningai. Situacija buvo bloga, lai kuriems mano komandos draugams nutiko tas pats. Visą gyvenimą treniravausi ruošdamasis šiai kovai, tačiau dabar viskas baigta dėl teisėjo sprendimo. Aš tikrai Būčiau laimėjęs, todėl natūralu, kad einu iš proto, esu labai pitkas“, – po kovos teigė M. Alijevas.

„Jaučiau, kad kelis kartus gavau iš galvos. Ar tai tyčia, ar ne, aš nežinau. Kai kovoja dešinerankis su kairiarankiu – taip būna dažnai. Sakiau jam nusiraminti. Pats esu buvęs tokioje situacijoje. Dažnai, kai negalvoji su galva, galvoji su širdimi ir tave užplūsta emocijos. Nežinau, ką jis nori veikti ateityje, tačiau nenorėjau, kad jis susigadintų savo reputaciją ar būtų nemandagus teisėjų atžvilgiu“, – kalbėjo F.Clarke'as.

A French super heavyweight boxer sat on a ringside protest for nearly an hour after being disqualified for headbutting at #TokyoOlympics.#MouradAliev was disqualified with 4 seconds left in the 2nd round against #FrazerClarke of Great Britain for headbutt in quarterfinal bout. pic.twitter.com/MaH4pZ8ZmF