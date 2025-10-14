Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Blaževičius vedė „Tofaš“ ekipą į pergalę Čempionų lygoje

2025-10-14 23:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-14 23:45

Marekas Blaževičius tęsia nuostabų savo sezoną, o jo atstovaujama Bursos „Tofaš“ (2/0) Čempionų lygoje svečiuose 91:89 (26:17, 27:19, 19:28, 19:25) susitvarkė su Trapanio „Sharks“ (0/2) klubu.

M.Blaževičius dominuoja (FIBA nuotr.)

0

Lietuvis per 25 minutes įmetė 21 tašką (8/9 dvit., 5/7 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus klydo, 4 – prasižengė, rinko 24 naudingumo balus.

Bursos klubui 17 taškų pelnė Yigitcanas Saybiras, 14 – Alexas Perezas (9 rez. perd.), Trapanio komandai 15 taškų pridėjo Timmy Allenas, 14 – Amaras Alibegovičius.

