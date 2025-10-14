Blaževičius vedė „Tofaš“ ekipą į pergalę Čempionų lygoje

Lietuvis per 25 minutes įmetė 21 tašką (8/9 dvit., 5/7 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus klydo, 4 – prasižengė, rinko 24 naudingumo balus.
Bursos klubui 17 taškų pelnė Yigitcanas Saybiras, 14 – Alexas Perezas (9 rez. perd.), Trapanio komandai 15 taškų pridėjo Timmy Allenas, 14 – Amaras Alibegovičius.
