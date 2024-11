Blankus „Wolves“ veidas Juodkalnijoje lėmė didžiausią sutriuškinimą šiame sezone

Svečiai mačą pradėjo praleisdami 7 oponentų taškus iš eilės, o kėlinį užbaigė su dviženkliu pranašumu – 18:29.

Vėliau vilniečiai pralaimėjo ir likusius tris ketvirčius, o geresniam pasirodymui koją pakišo itin prastas pataikymas iš toli. Iš viso „Wolves“ pataikė vos 4 tritaškius iš 27 (14 proc. trit.), kai aikštės šeimininkai iš toli metė 48 proc. taiklumu (13/27 trit.).

Antrosios rungtynių pusės pradžia vėl nieko gero nežadėjo (43:65), bet „Wolves“ šiek tiek prikėlė Nikola Tanaskovičiaus nesportinė pražanga, po kurios sekė vilniečių spurtas 6:0. Vis tik „Budučnost“ netruko stabilizuoti padėties ir kėlinio metu „Wolves“ arčiau 16 taškų priartėti nepavyko, o šeimininkai dar ir padidino pranašumą – 82:61.

