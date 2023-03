Berankis Šveicarijoje patiesė trečiąją turnyro raketę

Mačo vaizdo įrašas:

R.Berankis mačą pradėjo dviem pralaimėtais geimais, bet labai greitai atsitiesė (2:2). Penktajame geime R.Berankis laimėjo varžovo padavimų seriją, tačiau jau kitame geime tuo pačiu atsakė N.Gombošas (3:3).

Lemiamu seto lūžiu tapo septintasis geimas, kai lietuvis dar sykį realizavo „break pointą“. Šį kartą N.Gombosas vilčių atsitiesti nebeturėjo, o devintajame geime vėl pralaimėjo savo padavimų seriją. R.Berankis pirmajame sete susikūrė net 11 „break pointų“, iš kurių realizavo 4 (N.Gombošas – 2 iš 3).

R.Berankis antrajame sete po laimėtos varžovo padavimų serijos atitrūko 4:1. Deja, ramiai užbaigti seto jam nepavyko – lietuvis septintajame geime „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją. Rezultatas netrukus tapo lygus, o tada prasidėjo nervų karas – „break pointų“ žaidėjai daugiau neturėjo, todėl santykius teko aiškintis pratęsime.

Lietuvis antrojo seto pratęsimą pradėjo fantastiškai – spurtavo net 5:0. Šią persvarą R.Berankis išlaikė iki mačo pabaigos, savo padavimų metu daugiau taškų nepralaimėjo ir žengė į kitą etapą.

Slovakas šiame mače po antrųjų savo padavimų laimėjo vos 21 proc. kamuoliukų (R.Berankis – 45 proc.).

Mačo statistika:

Anksčiau šie tenisininkai buvo susitikę 3 kartus. 2014 m. „Challenger“ turnyro Prancūzijoje pusfinalyje slovakas 7:6 (7:2), 3:6, 6:2 įveikė lietuvį, bet 2018 m. ATP 1000 turnyro Majamyje (JAV) kvalifikacijoje R.Berankis pasiekė revanšą (7:6, 6:0), o 2021 m. ATP 1000 turnyro Toronte (Kanada) kvalifikacijoje taip pat buvo pranašesnis (7:6, 6:4). Visi tie mačai vyko ant kietos dangos, ant jos žaidžiama ir Šveicarijoje.

N.Gombošas 2017 m. ATP vienetų reitinge buvo pakilęs iki 80-os vietos. Slovakas per karjerą laimėjo 7 ATP „Challenger“ ir 3 ITF vienetų turnyrus. Tiesa, titulo jis laukia nuo 2019 m., o pastaruosius tris finalus slovakas pralaimėjo. N.Gombošas per karjerą yra žaidęs visų „Didžiojo kirčio“ turnyrų pagrindiniuose etapuose. Geriausiai slovakui sekėsi 2020 m. „Roland Garros“ turnyre, kur jis pasiekė trečiąjį ratą. Tarp garsiausių N.Gombošo per karjerą įveiktų žaidėjų yra Dominicas Thiemas, Davidas Goffinas, Hubertas Hurkaczas ir Pablo Carreno Busta.

Šio sezono pradžioje slovakas ATP „Challenger“ turnyre Australijoje pasiekė ketvirtfinalį, vėliau prestižiniame „Australian Open“ turnyre krito pirmajame kvalifikacijos rate ir nuo tada beveik 2 mėnesius nežaidė.

R.Berankis pelnė 7 ATP vienetų reitingo taškus ir 1165 eurus, o aštuntfinalyje susitiks su prancūzu Hugo Grenier (ATP-151), kuris 7:6 (7:4), 6:1 nugalėjo kvalifikaciją įveikusį tautietį Calviną Hemery (ATP-388).

Lugane žaidė ir 18-metis Edas Butvilas (ATP-804). Jis kvalifikacijos starte 2:6, 6:3, 6:2 nugalėjo kiną Bu Yunchaoketę (ATP-264), bet lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape 4:6, 6:3, 1:6 nusileido ukrainiečiui Vitalijui Sačko (ATP-338). E.Butvilas pelnė 2 ATP vienetų reitingo taškus ir 360 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Lugane prizų fondą sudaro 73 tūkst. eurų.