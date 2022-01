Benediktas Vanagas įvertino remonto kainą: suma įspūdinga

Vos prasidėjęs 4-tas greičio ruožas Dakaro ralyje „Toyota Gazoo Racing Baltics“ komandai baigėsi.

Nepastebėjus kliūties Benedikto Vanago ir Filipe Palmeiro automobilis vertėsi, o dėl patirtų sugadinimų automobilis lenktynių tęsti nebegalėjo. Lenktynininko teigimu, jis gavo informaciją, kad kliūtis laukia už 500 m, tačiau realybė pasirodė kitokia. B. Vanagas pažymėjo, kad važiavo 150 km/val. greičiu, o pamatęs, kad artėja susidūrimas, spėjo sumažinti greitį iki 123 km/val.

„Gavau pranešimą, kad kažkas bus už 500 m, nors realiai viskas buvo mažiau nei už 200 m. Tiesiog greitis buvo toks didelis, kad nespėjau gaudyti informacijos. Ten, kur turėjom pasukti, mes nepasukom, o tiesiai, natūralu, kelias yra ne pagal kelio knygą ir nėra aprašytas. Nuo tam tikro momento tu tampi tiesiog keleiviu. Ir pikta, ir apmaudu, bet suprantu, kad nieko nepakeisim. Gyvenimo prasme tai turbūt nieko nepakeis, išmoksim dar daugiau pamokų, bet mes tikrai čia atvažiavom ne to. Aš tam tikra prasme noriu atsiprašyti jūsų ir partnerių, kad mums nepavyko pasiekti to, ką planavome ir to, kam buvome pasiruošę. Aš šį Dakarą mačiau kaip gerą, bet gavosi kitaip. Filipę perdavėm medikams, bet mus nuramino, kad nieko rimto jam nėra. Aš šiek tiek susižeidžiau plaštaką, bet gyvybei tai įtakos jokios neturi ir aš manau, kad Vilniuje susitvarkysiu visus klausimus“, - tiesioginėje „facebook“ transliacijoje savo gerbėjams pasakojo B. Vanagas.

Lenktynininkas pažymėjo, kad dabar laukia nemažai logistinių darbų, parsigabenant techniką, be to, ieškoma ankstesnių lėktuvo bilietų namo.

„Esu išgyvenęs daugybę sukrėtimų ir žinau, kad dienos pabaigoje tai tėra dar viena istorija mano knygoje ir tiek žinių. Taip, sudėta daug pasiruošimo laiko, finansų, pasitikėjimo ir aš suprantu, kad tai yra mano atsakomybė, bet aš žinau, kad viskas nesibaigia šia diena ir mes vis tiek keliausim į priekį. Kiek kartų buvom nukritę, vis tiek atsistodavom ir būdavom stipresni. Galite dėl to nė kiek neabejoti. Tai nesumažins mūsų ryžto, nes mes tikime tuo, ką darome. Kai tiki, tada esi ir motyvuotas. Viskas bus gerai“, - žadėjo B. Vanagas.

Lenktynininkas taip pat prabilo apie tai, kiek kainuos automobilio remontas: „Automobilio rėmas, kuris yra vienalytis, beveik nenukentėjo. Stogas, šonai irgi sveiki. Aišku, iš priekio ir iš galo bolidas sugniuždytas. Sulankstėm visas 4 apatines svirtis, pridarėm problemų, bet geras dalykas tas, kad kliuvo tik automobilio priekiui ir galui. Aišku, tai vis tiek bus brangus reikalas. Automobilis yra remontuojamas ir pakankamai greitai, o piniginės išraiškos klausimų dabar nesiimsiu spręsti, nes esam stipriai nukraujavę po T1+ atnaujinimo. Avarijos automobilių sporte visada yra brangus reikalas. Čia tikrai bus 100+ tūkst. eurų. Brangu. Garantuotai daugiau nei 100 tūkst. Draudimo šiuo atveju nėra, nes tai irgi brangus reikalas. Draudimas yra kaip kazino.“

B. Vanagas pridėjo, kad nusprendė nepasinaudoti galimybe tęsti Dakaro ralį po poilsio dienos: „Jei papildomai susiremontuotume bolidą, tai gautume kokias 3 paras baudos. Čia jau būtų nebe sportas, o pasivažinėjimas. Atleiskit, bet ne“.

Sportininkas patikino, kad kartu su komanda yra numatęs ne vieną ateities planą. B. Vanagas jais nepasidalino, tik paragino pasitikėti juo ir komanda.

„Matome daug neatitikimų kelio knygoje ir mums svarbu išsiaiškinti, kodėl nutiko ta klaida. Specialiai neieškosim kaltų, bet mums svarbu tai išsiaiškinti. Kai žmonės manęs klausinėja, ar nebijosiu toliau lenktyniauti po tokios avarijos, tai atsakau, kad galiu bijoti, jei neišsiaiškinsime, kodėl tai nutiko. Jei išsiaiškinsime, kas nutiko, tada tu nebebijosi, nes tiesiog nebereikės to paties kartoti“, - pridėjo B. Vanagas.

Interviu pabaigoje lietuvis ištarė ir legendinę savo frazę: „Tam tikra prasme galiu pasakyti: baigėsi Dakaras – prasideda Dakaras“.