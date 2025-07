Benediktas Vanagas ir Aisvydas Paliukėnas priėmė naują iššūkį: „Pagal pirminį planą turėjo būti kitaip“

„Pagal pirminį planą turėjo būti kitaip (šypsosi). Žinote, iššūkių svarbos nesuprantantys žmonės į Dakarą nevažiuoja, turi būti pakankamai išprotėjęs, kad ryžtumeisi šiai avantiūrai. Pergalė Italijoje, be abejonės, pakurstė azartą, mums tai nėra tik žaidimas – mintyse dėliojame ėjimus ir strateguojame ateitį. Žengiame drąsų žingsnį į kitą FIA Europos bajų taurės etapą ir pamatysim, kas iš to gausis. Gera emocija – esminis motyvatorius, be to treniruotės susidirbant ekipaže su Aisvydu yra ypač svarbios“, – atvirauja daugiausiai kartų Dakare startavęs lietuvis.

Didžiausias bekelės iššūkis FIA Europos bajų taurėje

„Baja Espana Aragon 2025“ lenktynės jau liepos 25-27 dienomis sudrebins Aragono dykumas. Šios lenktynės gali pasigirti išskirtinai elitiniu dalyvių sąrašu. FIA patvirtintame sąraše 155 dalyviai, varžysis net 93 automobilių ekipažai, tarp kurių daugybė žinomų vardų, žadančių įtemptą ir jaudinančią kovą.

„Baja Espana Aragon“ išlieka vienu svarbiausių bekelės ralio renginių Europoje, kasmet pritraukiančiu geriausius sportininkus ir tūkstančius gerbėjų. Aragon regiono trasos itin techniškos, reikalaujančios daug greičio, keliai akmeningi, gruntas kietas – didelė grėsmė pakelėje prakirsti padangas. Lyginant su Italija – tai kaip pasivažinėjimas pačiame koridos įkarštyje.

„Baja Espana Aragon“ laukia konkurencinga kova

Šių metų renginys pasižymi išskirtiniais dalyvių vardais – susirinks lenktynių žvaigždynas. Dalyvaus net penkios gamyklinės komandos: „Overdrive“ su Juan Cruz Yacopini priešaky, kuris laimėjo „Italian Baja“ etapą, „Toyota“ su dviem jauniausiais pilotais, „Dacia“ su legendiniu daugkartiniu Dakaro laimėtoju Nasser Al Attiyah, „Ford su Nani Roma, vienu iš kelių lenktynininkų Dakaro istorijoje, kuriam pavyko triumfuoti skirtingose kategorijose, bei „Mini“.

„Baja Espana Aragon“ dalyvausiantis bekelės ralio elitas: Nani Roma, Joao Ferreira, Francisco Barreto, turi didžiulį pranašumą šiame regione, nes tai jų gimtieji kraštai. Neįtikėtinai sudėtinga kautis varžovų namų teritorijoje, vietiniai čia turi reikšmingai gilesnę patirtį, trasos jiems pažįstamos tarsi namų kiemo aikštelė. Kodėl du lietuviai leidžiasi į šią konkurencingą įtemptą kelionę? Pasak B. Vanago, negali pasiekti tikslo nieko nedarydamas: „Lietuviai turi įgimtą Vyčio geną perkurti žaidimo taisykles tarptautiniuose kontekstuose su ženkliai mažesniais resursais. Kaip seksis? Pamatysime“, – šypteli B. Vanagas.

Šiais metais vyks jau 41-osios„Baja Espana Aragon“ lenktynės, patvirtinančios jų ilgaamžiškumą ir svarbą tarptautiniame bekelės sporto kalendoriuje. „Baja Espana Aragon“ yra penktas iš 9 FIA Europos bajų taurės etapų.