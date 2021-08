Begėdiškas maratonininko elgesys: bėgdamas specialiai nutrenkė „atsigaivinimo stotelę“

Maratoną laimėjo Kenijos atstovas Eliudas Kipchoge, tačiau ne jam teko didžiausias dėmesys socialinėse platformose internete.

Kaitra Sapporo mieste pasiekė 30 laipsnių ribą, o prancūzas Morhad Amdouni sugalvojo pakenkti savo kolegoms.

Maratone kas tam tikrą kilometrų skaičių yra „atsigaivinimo stotelės“. Jose sportininkai griebia puoduką vandens ir bėga toliau. Štai M. Amdouni specialiai nubloškė visas stiklines.

Morhad Amdouni (France) deliberately knocks over all the water for his fellow contesters in the marathon. Abdi Nageeye (Holland) was directly behind him and didn’t get a bottle. Nageeye won silver. Amdouni finished 17th. Karma is a bitch. #Olympics pic.twitter.com/R9YP64T7OI