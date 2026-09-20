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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Beatričė Juškevičiūtė „Decastar“ septynkovės varžybose Prancūzijoje užėmė penktą vietą

2026-09-20 12:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 12:55
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Talense (Prancūzija) vykusios „Decastar“ varžybos užbaigė šių metų pasaulio lengvosios atletikos federacijos (WA) daugiakovių turą. Tarp 19 septynkovės dalyvių startavo ir Lietuvos atstovė Beatričė Juškevičiūtė.

Beatričė Juškevičiūtė | Alfredo Pliadžio nuotr.

Talense (Prancūzija) vykusios „Decastar“ varžybos užbaigė šių metų pasaulio lengvosios atletikos federacijos (WA) daugiakovių turą. Tarp 19 septynkovės dalyvių startavo ir Lietuvos atstovė Beatričė Juškevičiūtė.

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Lietuvė varžybas pradėjo 100 m barjerinio bėgimo rungtimi, kurią įveikė per 13.09 sek. (vėjas +3,1 m/sek.) ir užėmė antrąją vietą. Vėliau B. Juškevičiūtė įveikė 1,61 m aukštį ir šioje rungtyje liko 17-a. Po pirmųjų dviejų rungčių ji bendroje įskaitoje buvo 11-a.

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Rutulio stūmimo rungtyje lietuvė pasiekė 13,88 m rezultatą ir užėmė penktąją vietą, o po trijų rungčių pakilo į dešimtą poziciją.

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200 m distancijoje B. Juškevičiūtė finišavo per 23.89 sek. (vėjas +0,9 m/sek.). Tai buvo geriausias jos sezono rezultatas ir leido šioje rungtyje užimti pirmąją vietą. Po pirmosios varžybų dienos Lietuvos septynkovininkė buvo septinta.

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Antroji diena prasidėjo nuo šuolių į tolį. Lietuvė nušoko 6,03 m (vėjas +0,6 m/sek.) ir užėmė 12-ąją vietą. Po penkių rungčių B. Juškevičiūtė išliko septinta.

Ieties metimo rungtyje Lietuvos atstovė pasiekė 46,76 m rezultatą, užėmė trečiąją vietą ir prieš paskutinę rungtį pakilo į penktą poziciją.

Septynkovę B. Juškevičiūtė užbaigė 800 m bėgimu. Distanciją ji įveikė per 2 min. 14.79 sek. ir pasiekė geriausią savo sezono rezultatą. Nors šioje rungtyje lietuvė liko devinta, bendroje įskaitoje surinko 6223 taškus ir galutinėje rikiuotėje užėmė penktąją vietą.

Pergalę šventė Belgijos žvaigždė Nafissatou Thiam (6482). Antra buvo vokietė Anna-Elisabeth Ehlers (6374), trečia – belgė Noor Vidts (6329).

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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