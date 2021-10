Be podiumo likęs Lewisas Hamiltonas: „Nedariau to, ką man patarė širdis“

Iš 11-os vietos startavęs britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“) buvo pakilęs iki 3-ios vietos. Komanda jį daug kartų kvietė sukti į boksus, bet britas vis atsisakydavo, manydamas, kad gali išlaikyti padangas iki finišo ir atvažiuoti 3-ioje vietoje. Visgi, galiausiai jis pasidavė įkalbinėjimams, nukrito į 5-ą poziciją, o per likusį laiko vargo šildydamas padangas ir neaplenkė monakiečio Charleso Leclerco („Ferrari“).

Lenktynių metu L.Hamiltonas liejo pyktį radijo ryšiu ir „pasiuntė“ inžinierių Pete‘ą Bonningtoną.

„Po velnių, žmogau. Mums nevertėjo stoti. Juk aš tau tai sakiau“, – grįžęs į 5-ą vietą sakė L.Hamiltonas, vėliau apskritai liepęs inžinieriui nebekalbėti su juo.

Po finišo britas kalbėjo kiek ramesniu tonu, bet nuomonės buvo nepakeitęs: „Manau, kad reikėjo važiuoti iki galo. Jaučiau, kad stojimas boksuose būtų klaidingas sprendimas ir iki šiol nuomonės nepakeičiau. Esu įsiutęs dėl to, kad nedariau to, ką man patarė širdis. Oconas iki finišo atvažiavo be sustojimų, todėl padangos tikriausiai būtų atlaikiusios. Trečia vieta būtų buvusi labai geras rezultatas, startavus 11-am. 5-a vieta yra blogesnis rezultatas, bet žinau, kad viskas galėjo būti ir dar blogiau“, – sakė L.Hamiltonas.

Britas prieš sustojimą turėjo nemažą persvarą prieš Ch.Leclercą ir meksikietį Sergio Perezą („Red Bull“), bet jo tempas po truputį krito. „Mercedes“ vadovas Toto Wolffas patikino, kad L.Hamiltonas be sustojimo būtų ne tik praradęs vietas Ch.Leclercui su S.Perezu, bet greičiausiai net nebūtų pasiekęs finišo.

„Svarstėme, kad Lewisas galbūt galėtų važiuoti iki finišo nestojęs arba stotų pačioje pabaigoje, jei lenktyninė trajektorija būtų išdžiuvusi ir mes būtume galėję uždėti sausai trasai skirtas padangas. Tada pastebėjome, kaip pradėjo kristi Leclerco tempas. Netrukus jis sustojo. Tada pradėjo kristi ir Lewiso tempas. Mes supratome, kad nebegalime rizikuoti, nes tos padangos iki finišo nebūtų atlaikiusios. Jei Lewisas būtų nefinišavęs ir praradęs visus taškus, tai būtų buvę katastrofiška. Teisingiausias sprendimas būtų buvęs stoti tada, kai stojo Perezas. Tada būtume galėję kovoti dėl trečios vietos“, – sakė T.Wolffas.

Įdomu tai, kad P.Bonningtonas kvietė L.Hamiltoną į boksus jau 42-ame rate, bet britas atsisakė tai daryti. Po rato L.Hamiltonas dar kartą tai pakartojo. 50-ajame rate britas pranešė, kad slidinėja trasoje, bet tikino, kad dar gali palaikyti padorų tempą. Visgi, 51-ajame rate P.Bonningtonas pareiškė, kad dabar yra paskutinė proga stoti ir grįžti į trasą prieš Pierre‘ą Gasly („Alpha Tauri“). L.Hamiltonui grįžus, P.Gasly dar buvo už 3 sek., todėl britui pasirodė, kad jis į boksus buvo pakviestas per anksti.

52-ajame rate L.Hamiltonas „pasiuntė“ inžinierių, 54-ajame rate skundėsi prastu padangų darbu, o 55-ajame liepė P.Bonningtonui nustoti su juo kalbėti.

M.Verstappenas su 262,5 taško tapo naujuoju čempionato lyderiu ir aplenkė L.Hamiltoną (256,5). V.Bottas (177) vis tvirčiau jaučiasi trečioje pozicijoje. Konstruktorių įskaitos lyderių trejetą sudaro „Mercedes“ (433,5), „Red Bull“ (397,5) ir „McLaren“ (240).

17-osios sezono lenktynės – JAV GP – Ostino trasoje vyks spalio 24 d.