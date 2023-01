Be lyderio startavę Lietuvos biatlonininkai pasaulio taurės etape liko už penkioliktuko

Pergale džiaugėsi norvegai Sturla Holmas Laegreidas, Tarjei Boe, Vetle Sjaastadas Christiansenas ir Johannesas Thingnesas Boe. Norvegai suko 1 baudos ratą, panaudojo 7 papildomus šovinius ir finišavo per 1 val. 10 min. 51.4 sek.

S.H.Laegreidas (1 baudos ratas + 3 papildomi šoviniai) savo etapą baigė tik 10-as ir norvegai turėjo 40.7 sek. deficitą. T.Boe tik nežymiai priartėjo prie lyderių (+34.2), o V.S.Christiansenas panaikino praktiškai visą turėtą deficitą (+0.2). Sezono lyderis J.T.Boe šaudė neblogai (0+2), o trasoje buvo labai greitas ir išplėšė norvegams pergalę.

They got off to a rocky start - but in the end, it was smooth sailing for the Norwegian Men, who take their sixth relay victory in a row! 💪🇳🇴



Watch live on https://t.co/bk5aBBso9Q and follow along on the Official IBU App! 💥 #RUH23 pic.twitter.com/0BbctuiFez