Be kojų gimęs Clarkas pargriovė varžovą ir pergalingai debiutavo profesionalų MMA

Kalifornijos valstijoje (JAV) vykusiame „Gladiator Challenge: Seasons Beatings“ turnyre Z.Clarkas svorio kategorijoje iki 61,2 kg susikovė su tautiečiu Eugene‘u Murray. Z.Clarkui šioje kovoje pavyko sugriebti varžovo koją ir pervesti kovą į parterį, kur jis turėjo aiškų pranašumą prieš E.Murray.

Zion Clark, a wrestler with no legs, takes down his opponent in his first MMA match 😳🥊 pic.twitter.com/JD1gWuNyBN