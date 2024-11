Be klaidų tritaškius svaidęs Sabonis – per plauką nuo trigubo dublio

Domantas per 30 minučių atliko tik keturis metimus, tačiau vis tiek buvo solidus – jis pelnė 11 taškų (0/1 dvit., 3/3 trit., 2/2 baud. met.), atkovojo 10 kamuolių ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

Tiesa, lietuvis padarė net 7 klaidas, taip pat blokavo metimą, 2 kartus prasižengė, o jam būnant aikštėje „Kings“ pelnė 8 taškais daugiau nei varžovai.

De‘Aaronas Foxas buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose su 29 taškais, gynėjas taip pat išdalino 10 rezultatyvių perdavimų, Kevinas Huerteris pridėjo 22 taškus – tai jo sezono rezultatyvumo rekordas.

Kev with the strong take 😤 💪



Drive of the Game presented by @lesschwabTires pic.twitter.com/BqUjF4oucC