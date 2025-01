„Bayern“ tritaškių lietaus neatlaikęs „Monaco“ krito po Napiero metimo

Monako ekipai tai buvo antrasis pralaimėjimas iš eilės.

D.Motiejūnas aikštėje praleido vos 5 minutes, pelnė 2 taškus (1/1 dvit.), išprovokavo pražangą, padarė 2 klaidas, sykį prasižengė ir mačą baigė su 0 naudingumo balų.

Svečiai tragiškai pradėjo rungtynes ir jau pirmajame kėlinyje turėjo net 17 taškų deficitą (8:25).

Bavarai nemažino apsukų ir antrajame kėlinyje spurtavo 14-2, o atstumas tarp komanda išaugo iki 23 taškų (23:46).

Tiesa, dar iki didžiosios pertraukos svečiai skirtumą perpus sumažino ir ėmė grįžinėti į rungtynes (40:53).

Trečiajame kėlinyje šie dar labiau priartėti ir ekipas teskyrė 6 taškai (50:56).

Galiausiai ketvirtajame kėlinyje Monako klubas pelnė 7 taškus iš eilės ir persvėrė rezultatą (90:88). Visgi, pergalės išsaugoti nepavyko. Likus žaisti 8 sekundes, Shabazzas Napieras dvitaškiu suteikė persvarą bavarams (94:95).

