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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayern“ treneris Vincentas Kompany skubiai išgabentas į ligoninę

2026-10-23 18:32 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-23 18:32
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„Bayern“ treneris Vincentas Kompany penktadienį buvo nugabentas į Miuncheno ligoninę, praneša Vokietijos žiniasklaida. Pranešama, kad klubo treniruočių bazėje buvo nusileidęs sraigtasparnis, kuris išgabeno trenerį į ligoninę suteikti jam būtiną pagalbą.

Vincentas Kompany | EPA nuotr.

„Bayern“ treneris Vincentas Kompany penktadienį buvo nugabentas į Miuncheno ligoninę, praneša Vokietijos žiniasklaida. Pranešama, kad klubo treniruočių bazėje buvo nusileidęs sraigtasparnis, kuris išgabeno trenerį į ligoninę suteikti jam būtiną pagalbą.

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Pastarosiomis dienomis 40-metis belgas jau turėjo sveikatos problemų. Prieš UEFA Čempionų lygos rungtynes su Londono „Arsenal“ V. Kompany sirgo virusine infekcija, dėl kurios praleido dalį treniruočių ir spaudos konferenciją.

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Negalavimai taip pat paveikė anksčiau operuotos klubo srities randinį audinį, todėl treneriui buvo sunku ilgai stovėti ir lipti laiptais. Praėjusį savaitgalį per rungtynes su „RB Leipzig“ jis didžiąją laiko dalį praleido sėdėdamas ant atsarginių suolo, o nurodymus žaidėjams nuo šoninės linijos perdavė jo asistentai.

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Nors belgui buvo liepta rinktis poilsį, trečiadienį V. Kompany jau vadovavo „Bayern“ komandai per susitikimą su „Arsenal“, kuris baigėsi lygiosiomis 2:2. Jo būklei pablogėjus, jis buvo skubiai išgabentas į ligoninę.

Kol kas nėra patvirtinta, dėl kokios priežasties V. Kompany prireikė skubios medicininės pagalbos. Taip pat nepaskelbta oficiali informacija apie jo būklę ar tai, ar jis galės vadovauti komandai sekmadienio rungtynėse su „Freiburg“.

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