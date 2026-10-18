Ankstyvą įvartį praleidęs „Bayer“ patiesė „Freiburg“

Derry Scherhantas rungtynių pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Freiburg“ ekipą į priekį 1:0.
Netrukus Ibrahimas Maza smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir greitai atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Patrikas Schickas antrajame kėlinyje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir persvėrė rezultatą „Bayer“ naudai 2:1.
„Freiburg“ ir „Bayer“ po 6 sužaistų rungtynių turi surinkę po 13 taškų ir atitinkamai rikiuojasi trečioje bei ketvirtoje „Bundesliga“ turnyrinės lentelės vietose.
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