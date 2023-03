„Bayern“ karūna ir toliau kliba – neįveikė Lėverkuzeno „Bayer“

Pirmoji rungtynėse į priekį išsiveržė Miuncheno ekipa, kai 22-ą minutę įvartį pelnė Joshua Kimmichas.

Visgi po ilgosios pertraukos „Bayer“ atrodė daug gyviau, o abu įvarčius 55-ąją ir 73-ąją minutę įmušė argentinietis saugas Exequielis Palaciosas.

Xabi Alonso's Bayer Leverkusen have just beaten Bundesliga champions Bayern Munich 2-1 putting them 2 points away from a European spot.



Before he took over, they were 17th and 4 points off bottom place!😳🔥 pic.twitter.com/Ec550SoAS8