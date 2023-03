Lietuvis boksininkas Didžiojoje Britanijoje apgynė čempiono diržą

Profesionalų ringe dar nenugalėtas lietuvis po įtemptos 10-ies raundų kovos taškais 96:93 įveikė 30-metį anglą Tomą Ansellą (10-3-0, 2 nokautai). D. Denikajevas tuo pačiu apgynė Didžiosios Britanijos Pietinės srities antrojo lengvo svorio kategorijos čempiono diržą.

„Darbas padarytas! Dėkoju visiems, pirkusiems bilietus ir atėjusiems manęs palaikyti. Jūs buvote nuostabūs“, – rašė D. Denikajevas.

Denis Denikajev Is STILL The Southern Area Super-Lightweight Champion, Defeating Tom Ansell On Points In A Thrilling Contest 🔥#boxing pic.twitter.com/3iheVXqCRn