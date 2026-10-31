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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayern“ ir „Borussia“ lyderių dvikovoje pasidalijo po tašką

2026-10-31 21:30 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-31 21:30
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Vokietijos „Bundesliga“ pirmenybėse akis į akį susidūrė du čempionato lyderiai ir favoritai.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

Vokietijos „Bundesliga“ pirmenybėse akis į akį susidūrė du čempionato lyderiai ir favoritai.

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Miuncheno „Bayern“ komanda namuose nesugebėjo nugalėti Dortmundo „Borussia“ komandos ir dvikova baigėsi lygiosiomis 2:2.

Pirmasis kėlinys išsiskyrė tuo, kad dėl traumų „Bayern“ buvo priversti keisti du atakuojančius žaidėjus. Per jį abi komandos taip pat apsikeitė tiksliais smūgiais. Tiesa, jei Konrado Laimerio smūgis buvo legalus, tai Jobe Bellinghamas kamuolį į vartus pasiuntė iš nuošalės, o tai užfiksavo VAR.

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Tiek ir pirmajame kėlinyje, tiek pertraukos „Bayern“ turėjo puikių progų dvigubinti persvarą. Geriausią iš jų turėjo Harry Kane`as, bet neseniai „Ballon d`Or“ trofėjų atsiėmęs anglas nesugebėjo jo realizuoti.

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Už tai Miuncheno atstovai buvo nubausti ir įvarčiu pasižymėjo Serhou Guirassy.

Dar kartą į priekį „Bayern“ buvo išvedęs kitas gynėjas Dayotas Upamecano, bet ir šį kartą „Borussia“ rado atsaką. Rungtynėms artėjant prie pabaigos lygiąsias užfiksavo Fabio Silva.

Po 8 turų abi komandos dalijasi pirmą vietą su 18 taškų.

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