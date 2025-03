Baudinių serijos dramą prieš „Atletico“ laimėjęs „Real“ klubas iškopė į Čempionų lygos ketvirtfinalį

Priminsime, kad pirmasis komandų mačas prieš savaitę baigėsi „Real“ pergale namuose 2:1.

Tačiau „Atletico“ gana greitai šįkart tą pranašumą panaikino, nes Conoras Gallagheris sužaidus vos 27 sekundes iš arti tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė „Atletico“ į priekį 1:0.

Galiausiai 70-ąją minutę čempionai galėjo pelnyti taip reikiamą įvartį, bet Vinicius Jr. nerealizavo 11 m baudinio.

Per likusias pagrindinio laiko minutes įvarčių nepelnyta, nebuvo jų ir per pratęsimą, tad klubai stojo mušti baudinių. Serijoje stipresni pasirodė „Real“ futbolininkai, kurie triumfavo 4:2.

Ketvirtfinalyje titulą ginantis „Real“ klubas susitiks su Londono „Arsenal“.

PSG vs. Aston Villa

Real Madrid vs. Arsenal

Barcelona vs. Dortmund

Bayern vs. Inter



