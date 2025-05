Barcelonos pergalės šventė po „La Liga“ čempionų titulo: kaip klubas džiaugėsi istoriniu triumfu

Praėjus maždaug 30 sekundžių po to, jų treneris Hansis Flickas pribėgo ir ėmė raginti kiekvieną žaidėją skubėti į rūbinę. Kai kuriuos, kurie nereagavo, švelniai pastūmė tinkama kryptimi.

Praėjus mažiau nei minutei po teisėjo švilpuko, to paties miesto klubo „Espanyol“ RCDE stadionas įjungė laistymo sistemas ir dar staigiau nutraukė čempionų šventę.

Prieš dvejus metus „Barcelona“ čempionų titulą iškovojo toje pačioje „Espanyol“ aikštėje, kai komandą treniravo Xavi Hernandezas. Tuomet tai „Espanyol“ klubui buvo dar skaudesnė diena – ne tik teko žiūrėti, kaip varžovai kelia trofėjų, bet ir pralaimėjimas išsiuntė juos į antrąją Ispanijos lygą. Į aikštę įsiveržė sirgaliai, kurie vijosi „Barcelona“ žaidėjus, kol šiuos išvedė policija.

H. Flickas dar prieš rungtynes ragino gerbti varžovus, jei „Barcelona“ vėl triumfuotų jų aikštėje, ir labai stengėsi, kad nesikartotų ankstesni įvykiai.

„Buvo labai aišku, kad aikštėje švęsti negalime“, – po rungtynių spaudos konferencijoje sakė H. Flickas.

Tačiau tikroji šventė tik prasidėjo.

Rūbinėje prie šokių prisijungė ir klubo prezidentas Joanas Laporta bei sporto viceprezidentas Rafa Yuste. Žaidėjai paskambino vaizdo skambučiu Ferranui Torresui, kuris dėl apendicito operacijos praleido rungtynes ir visą šventę. Tuo metu vartininkas iš Lenkijos Wojciechas Szczesny uždegė pirmąjį cigarą ir jį pasidalijo su tautiečiu Robertu Lewandowskiu.

Komanda autobusu grįžo į „Barcelona“ treniruočių bazę, esančią vos už 6 km nuo RCDE stadiono. Ten jų laukė sirgaliai su raudonomis liepsnomis, trokštantys kartu švęsti 28-ąjį lygos titulą. Žaidėjai ir treneriai išėjo į vieną iš balkonų, kad prisijungtų prie gerbėjų skanduočių.

„Turime būti kartu su sirgaliais“, – sakė puikiai pasirodęs jaunasis centro gynėjas Pau Cubarsi.

Žaidėjai pradėjo po vieną vykti automobiliais. Pirmasis išvažiavo Alejandro Balde. Išvažiuodamas iš treniruočių komplekso jis sustabdė savo kabrioletą ir, nusirengęs marškinėlius, atsistojo, kad pasveikintų sirgalius.

Saugas Marcas Casado, kaip ir dauguma šios komandos narių – nuolat žiūrėjo į savo telefoną. Per „ „Twitch“ transliaciją jis paklausė, kiek žmonių susirinko prie „Canaletes“ fontano miesto centre, kur dažnai renkasi turistai ir kur „Barcelona“ sirgaliai švenčia titulus.

Praėjus kelioms minutėms, 21-erių metų M. Casado vienas pasirodė prie „Canaletes“. Ten jau buvo susirinkę 7 tūkst. sirgalių, kurie po vidurnakčio šventė pergalę. Du gerbėjai jį lydėjo, pridengdami veidą, kad minia jo neužplūstų.

Kitame miesto gale, netoli „Hospital de Barcelona“ ligoninės, keturi žaidėjai – Dani Olmo, Pedri, Ericas Garcia ir Inigo Martinezas – dviračiais nuvažiavo aplankyti ligoninėje gulinčio komandos draugo F. Torreso, kuris trečiadienį buvo operuotas dėl apendicito.

„Pažiūrėkite, koks gražus mėnulis“, – viename socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įrašų sakė Pedri.

Mėnulis buvo pilnas, o jie atrodė kaip keturi vaikai, važiuojantys dviračiais, nė nesuvokiantys, kad šią akimirką yra visos „Barcelona“ fanų bazės Dievai.

Vakarėlis baigėsi penktadienio paryčiai dviejuose gerai žinomuose Barselonos klubuose: „Luz de Gas“, kur šventė klubo vadovybė, ir „Twenties“, kur linksminosi žaidėjai su personalu. „Luz de Gas“ jau seniai tapęs mėgstama prezidento J. Laportos vieta – čia jis šventė ir 2009 m. trofėjų su Pepu Guardiola.

Naktis buvo ilga, tačiau jau po kelių valandų – penktadienio rytą – prasidėjo pergalės paradas. Jis startavo prie „Camp Nou“, kuris šiuo metu renovuojamas 2025–2026 m. sezonui, ir baigėsi miesto centre prie Triumfo arkos.

Kai atviras autobusas riedėjo pro „Camp Nou“, stadiono darbuotojai nusišypsojo žaidėjams iš savo pozicijų. Nustoję dirbti, bet vis dar dėvintys apsauginius šalmus, jie pasveikino čempionus.

Į gatves išėjo 670 tūkst. žmonių – visi norėjo bent akies krašteliu išvysti savo didvyrius ir nudažyti miestą mėlyna ir raudona spalvomis. Po sunkių metų pagaliau buvo laikas švęsti.

Gatvės šventė atspindėjo visą šio sezono esmę. H. Flickas rūpinosi žaidėjais kaip tėvas – taip, kaip jis darė visą sezoną. Kai Ferminas Lopezas stovėdamas ant saugos turėklo autobuse traukė dainą iš visos gerklės, H. Flickas jį laikė iš už nugaros, kad šis neiškristų.

Kai sirgaliai mėtydavo marškinėlius pasirašymui, treneris viską koordinavo ir pasirūpindavo, kad jie grįžtų tikriesiems savininkams, o ne pakliūtų į kito gerbėjo rankas.

Trenerio vieta autobuse priminė mokyklinį autobusą: priekyje – atsakingiausi žaidėjai, gale, saugantys trofėjus: Lamine‘as Yamaliss, A. Balde, Gavi. Visgi pabaigoje būtent gynėjai – I. Martinezas (švenčių MVP) ir E. Garcia – prižiūrėjo taurę.

Raphinha vilkėjo „Barcelona“ kepurę su spygliais, šalia buvo Julesas Kounde. Du praėjusio sezono pastumdėliai šiemet tapo herojais ir yra vieni labiausiai mylimų šio dvigubo triumfo žaidėjų. Būtent J. Kounde pelnė lemiamą įvartį „Copa del Rey“ finale prieš Madrido „Real“.

Daugiausiai plojimų parade sulaukė Pedri, P. Cubarsi, Raphinha, Yamalis ir H. Flickas. Visi penki šį įsimintiną sezoną paliko milžinišką pėdsaką klubo istorijoje. Lengva pamiršti, kad du iš jų – Yamalis ir P. Cubarsi – vis dar paaugliai. Važiuodamas autobusu, P. Cubarsi gurkšnojo „Fanta“ gėrimą.

Skambėjo daina apie „rūkantį Szczesny“, kurią vėl ir vėl dainavo žaidėjai su mikrofonu, o sirgaliai atkartodavo. Lenkų vartininkui ir pačiam ji patiko, kadangi jis nešiojo kepurę su užrašu „Smoker“. Jis net žaidė su gerbėjais, mėtydamas saldainius į jų burnas iš autobuso.

Per visą šventę atsiskleidė kiekvieno žaidėjo charakteris ir komandos artumas. Iš lygos trofėjaus galo kyšojo minkštas žaislinis ryklys – taip komanda norėjo į šventę simboliškai įtraukti F. Torresą, pravardžiuojamą rykliu.

Buvo bendra euforija dėl šios jaunos ir genialios komandos, pastatytos ant „La Masia“ akademijos pamato, todėl sirgaliai su ja taip lengvai tapatinasi.

„Jei nebūtume autobuse, būtume priekyje tarp sirgalių ir šėltume“, – klubo medijai parade sakė Marcas Bernalas ir Gerardas Martinas.

Žaidėjus sužavėjo sirgalių sukurta atmosfera ir tai, kiek džiaugsmo jie suteikia, laimėdami aikštėje.

Barcelona celebrated winning La Liga with an open-top bus parade as thousands of fans lined the streets 🎉 pic.twitter.com/tiSl3Vh4Zz

Etiketė „Baby Barca“ plinta. Sirgaliai mato, kad tiek daug šios komandos žaidėjų yra tarsi jų pačių vaikai, ginantys šventą marškinėlių garbę. Tai matėsi, kai M. Casado vienas išėjo į „Canaletes“, kai P. Cubarsi norėjo eiti į minią.

Ši „Barcelona“ yra „La Masia“ rezultatas. Ir su tokia jaunimo kokybe, kurią H. Flickas turi savo rankose, jie atrodo pasiryžę pradėti naują klubo erą.

🎥 | Thousands of FC Barcelona fans turn out to celebrate with the players in an open top bus parade through the city centre. Barça secured another La Liga title last night with a derby win over Espanyol



Read more: https://t.co/S3l98vBiK7 pic.twitter.com/kHOVF3nEa3