„Barcelonos“ futbolininkai pribloškė ukrainiečius – siuntė linkėjimus rusams

„Ačiū už palaikymą ir energiją. Jūs esate mūsų pergalės dalis. Tikiuosi, kad drauge dar laimėsime daug titulų“, – sirgaliams iš Rusijos skirtame specialiame vaizdo įraše sakė katalonų klubo saugas Sergi Roberto.

„Sveikinime visus sirgalius iš Rusijos. Greitai pasimatysime“, – sakė ir jaunasis klubo gynėjas A. Balde.

Toks „Barcelona“ klubo akibrokštas šokiravo ukrainiečius, o stipriausias šalies futbolo klubas Donecko „Šachtar“ išplatino viešą pareiškimą.

„Kai mūsų kariai Barselonoje atlieka reabilitaciją, šio miesto komanda ir jos žaidėjai įrašinėja vaizdo įrašą tos šalies sirgaliams, kuri šiuo metu žudo ukrainiečius, vaikus ir griauna mūsų miestus, gerbėjams“, – rašoma „Šachtar“ žinutėje.

😡 While our soldiers are undergoing a rehabilitation course in Barcelona, @FCBarcelona players @SergiRoberto10 and Alejandro Balde are recording a video message to the fans of the country that is killing Ukrainians, killing children, and destroying our cities right now. pic.twitter.com/lWqE6Pxw95