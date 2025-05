„Barcelona“ žaidėjų džiaugsmas rūbinėje po iškovoto „La Liga“ čempionų titulo

Šiame pačiame stadione „Barcelona“ ir 2022/23 m. sezone užsitikrino čempionų titulą. Tiesa, tą kartą Katalonijos komanda nusprendė švęsti stadione, tačiau šventė pavirto į masinį konfliktą, kadangi „Espanyol“ sirgaliai įsiveržė į aikštę ir pyko ant „Barcelona“ klubo žaidėjų.

Apie tai žinojo dabartinis „Barcelona“ treneris Hansi Flickas, kuris po rungtynių spaudos konferencijoje atskleidė, kad prisiminus 2022/23 m. sezono „Barcelona“ patirtį, šį kartą visa šventė buvo perkelta į rūbinę.

H. Flickas vos neatsitrenkė į lubas persirengimo kambaryje, kai buvo mėtomas žaidėjų ir kitų komandos narių.

„Barcelona“ žaidėjai šokinėjo, o greta jų buvo klubo prezidentas Joanas Laporta bei viceprezidentas Rafa Yuste. Šventėje buvo dalijamasi „Estrella Damm“ alumi, o Wojciechas Szczesny traukė cigaro dūmus taip, kaip tai darydavo Michaelas Jordanas po iškovotų NBA čempiono žiedų. Oficiali „Barcelona“ paskyra pasidalijo lenko nuotrauka, kurioje šis švenčia „La Liga“ titulą išpūsdamas cigaro dūmus.

Raphinha taip pat atsidūrė dėmesio centre – šventės metu jis pasiuntė žinutę Kroatijos gydytojui Nikui Mihicui, kuris anksčiau dirbo Madrido „Real“ komandoje ir buvo užsiminęs, kad „Barcelona“ galimai naudoja dopingo injekcijas per rankų tvarsčius. Brazilas jau buvo šventęs savo įvarčius „El Clasico“ metu, rodydamas į sutvarstytas rankas, o Korneljos „El Prat“ persirengimo kambaryje jis pakartojo tą patį epizodą.

