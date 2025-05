„Barcelona“ užsitikrina 28-ąjį „La Liga“ čempionų titulą: įvarčiai, šėlionės ir netikėta „Espanyol“ stadiono staigmena

Katalonai taip pat jau laimėjo Ispanijos Karaliaus taurę, o pridėjus ir Ispanijos Supertaurę – šis sezonas Hansi Flicko vadovaujamai komandai yra puikus.

Madrido ekipos pergalė prieš „Mallorca“ trečiadienį neleido „Barcelona“ klubui tapti čempionais nerungtyniaujant, tačiau katalonams reikėjo tik dviejų taškų per paskutines trejas sezono rungtynes, ir jie juos susirinko.

Po pergalės žaidėjai trumpai šoko aikštėje, kol ant jų krito stadiono vejos purkštuvų vanduo. Visgi tai tik dar labiau paskatino „Barcelona“ žaidėjus švęsti iškovotą titulą.

Espanyol turned on their sprinklers to prevent their rivals and Champions Barcelona from celebrating their league win 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/mKSBSfmhhg

ME AND THE BOYS CELEBRATING THE LEAGUE AT OUR RIVALS GROUND WHEN THEY TURN ON THE SPRINKLERS TO MAKE US LEAVE: pic.twitter.com/D3PYdAnC7I