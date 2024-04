„Barcelona“ su solidžiu Roku Jokubaičiu atsilygino „Olympiakos“ ir atstatė serijoje pusiausvyrą

Serijos iki trijų pergalių rezultatas tapo lygus – 1:1. Kiti du serijos mačai bus sužaisti Graikijoje.

Rungtynės startavo lygiai, rezultatas tai atspindėjo sužaidus šešias minutes – 12:12. Katalonai tuomet driokstelėjo spurtu 11:0, kol juos pristabdė Aleco Peterso taškai (23:14). Vos žengęs į aikštelę rezultatyviu perdavimu ir dvitaškiu pasižymėjo Rokas Jokubaitis, ketvirtį uždarė Jabari Parkeris – 27:14.

Graikams kiek priartėjus pirmaisiais savo taškais ketvirtfinalio serijoje pasižymėjęs Tomašas Satoransky – 30:20. „Olympiakos“ pratęsus savo spurtą, Shaquielle’as McKissicas driokstelėjo dėjimu su pražanga (34:28). Janas Vesely pasižymėjo dviem dėjimais, šeimininkai į rūbinę patraukė pirmaudami 43:37.

Po ilgosios pertraukos skirtumas tarp komandų ėmė tirpti, Nigelo Williamso-Gosso dvitaškis trumpam išvedė svečius į priekį – 55:54. Tai išbudino šeimininkus, o rezultatą dar kartą persvėrė R. Jokubaitis – 58:57. Katalonams pavyko sėkmingai užbaigti ketvirtį, pasižymint Willy Hernangomezui ir apsiginant nuo paskutinės varžovų atakos – 60:57.

