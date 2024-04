Būdamas 44-erių mirė Europos taurės čempionas ir finalo MVP

R. Douglas Kosta Rikoje staiga susidūrė su sveikatos problemomis, kurios tapo lemtingos, Italijos klubą informavo jo brolis Ramonas.

Įžaidėjas buvo legendinė „Fortitudo“ figūra. 2005 m. Italijos lygos finalo rungtynėse su Milano „Olimpia“ jis pataikė tritaškį ketvirtosiose rungtynėse, kuris lėmė klubo pergalę 3:1 ir antrąjį čempionų titulą klubo istorijoje.

Euroleague Basketball joins the world basketball family in mourning Ruben Douglas, who passed away on Wednesday 🙏 pic.twitter.com/YWiS6EBb5h