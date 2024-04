Vienas „Žalgirio“ dublerių lyderių karjerą tęs NCAA

„7bet-NKL“ čempionate J. Stonkus sužaidė 30 rungtynių ir buvo antras rezultatyviausias „Žalgirio-2“ žaidėjas. Per aikštėje praleidžiamas vidutiniškai 20 minučių jis rinko po 11,4 taško, po 1,2 rezultatyvaus perdavimo bei po 5,1 naudingumo balo.

Praėjusį sezoną su „Žalgirio“ dubleriais J. Stonkus buvo tapęs ir „7bet-NKL“ čempionu.

2023 m. Europos jaunių (iki 18 metų) čempionate J. Stonkus pelnė po 14,6 taško, atkovojo po 2,6 kamuolio ir rinko po 6,4 naudingumo balo.

Čarlstono komanda praėjusiame sezone prasibrovė į NCAA atkrintamąsias varžybas ir taip vadinamoje „Kovo beprotybėje“ krito antrajame etape.

NEWS: Lithuanian wing Justas Stonkus, one of the top NCAA-bound European prospects, has committed to Charleston, he told ESPN. The 6'6, 18-year old was the No. 3 per-minute scorer at last year's U18 European Championship, shooting 41% for 3. pic.twitter.com/eHYS3smZja