„Barcelona“ po ankstyvo praleisto įvarčio įveikė „Alaves“ ir pakilo į pirmąją „La Liga“ vietą

Hansi Flicko vadovaujama komanda buvo priversta vytis varžovus, bet 3:1 nugalėjo „Alaves“ klubą ir į savo kraitį įsirašė tris taškus.
Pačioje dvikovos pradžioje „Alaves“ kėlė kampinį, po kurio kilus sumaiščiai prie oponentų vartų iš arti įvartį pelnė Pablo Ibanezas. Jis pasižymėjo nesužaidus nė minutei.
Savo atsaką „Barcelona“ surado taip pat greitai. Aštuntąją minutę kamuolys po rikošeto baudos aikštelėje atšoko Lamine`ui Yamaliui, o šis galingu smūgiu nepaliko varžovams jokių vilčių.
Įpusėjus kėliniui „Alaves“ neišnaudojo puikios progos ir buvo nubausti kitoje aikštės pusėje. Dani Olmo visiškai laisvas gavo kamuolį baudos aikštelėje ir tokios progos nebuvo nusiteikęs praleisti – saugas pasiuntė kamuolį į vartus.
Po pertraukos „Barcelona“ kur kas geriau žaidė gynyboje ir nors ilgai patys nepasižymėjo, neleidę oponentams susikurti progų jie užtikrintai kontroliavo rungtynes.
Jau per pridėtą laiką Dani Olmo įvarčiu užbaigė susitikimą leisdamas katalonams įsirašyti dar tris taškus.
Pergalė leido „Barcelona“ komandai bent laikinai aplenkti „Real“ ir pakilti į pirmąją poziciją lygoje.
