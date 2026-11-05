Bankrotą išgyvenusio ir į futbolo elitą grįžusio „Lugano“ iššūkis „Kauno Žalgiriui“: ką apie varžovus sako Edokpolor?

Rungtynes kviečiama stebėti ir internetu: https://bit.ly/4z3gURR
Šveicarijos klubas UEFA Konferencijų lygos etapą pradėjo dviem įspūdingomis pergalėmis. Spalį „Lugano“ rezultatu 3:2 įveikė Belgrado „Crvena Zvezda“, o vėliau išvykoje 5:2 nugalėjo „Getafe“.
Nepaisant to, „Lugano“ kol kas dar nėra iškovojęs nė vieno UEFA turnyro trofėjaus.
Įdomu tai, kad šiemet klubas pradėjo dar vieną naują etapą. Po 75 metų „Lugano“ atsisveikino su istoriniu „Cornaredo“ stadionu ir persikėlė į naująją „AIL Arena“, kurioje telpa virš 8 tūkst. žiūrovų. Be to, per UEFA rungtynes stadionas vadinamas „Lugano Arena“. Būtent čia šiandien žais ir „Kauno Žalgiris“.
FK „Kauno Žalgirio“ futbolininkas N. Edokpolor teigė varžovą puikiai pažįstantis dar iš tų laikų, kai prieš „Lugano“ žaisdavo Austrijoje.
„Tai – gana stipri ekipa, kuri ypač šį sezoną demonstruoja labai gerą žaidimą. Mums tai bus jau trečiosios rungtynės UEFA Konferencijų lygoje. Manau, kad per pirmąsias dvejas rungtynes įgijome naudingos patirties, todėl esu tikras, jog dabar mūsų laukia kitokios rungtynės“, – sakė jis.
„Lugano“ – daugiau nei šimtmetį skaičiuojantis Šveicarijos futbolo klubas. Savo istoriją pradėjęs 1908 m. Lugano mieste, italakalbėje Šveicarijos dalyje, visai netoli Italijos sienos, ilgainiui tapo vienu iš stipriausių šalies klubų. Klubas 3 kartus tapo Šveicarijos čempionu, o 4 kartus iškovojo šalies taurę.
Tačiau 2003-ieji klubui tapo katastrofiški. Dėl milžiniškų finansinių sunkumų klubas bankrutavo, o atkurta komanda buvo priversta pradėti nuo penktojo Šveicarijos futbolo diviziono. Prireikė daugiau nei dešimtmečio, kol 2015 metais „Lugano“ sugrįžo į aukščiausią šalies lygą.
Be to, nuo 2021 m. „Lugano“ priklauso amerikiečių verslininkui Joe Mansueto. Įsigijęs Šveicarijos klubą, jis pradėjo stiprinti jo sportinę ir organizacinę infrastruktūrą bei bendradarbiavimą su kitu jam priklausančiu klubu – Čikagos „Fire“.
Nuo 21.30 val. šiandien per TV6 stebėkite laidą „KELIAS EUROPOJE: FK Kauno Žalgiris“, o iškart po to – UEFA Konferencijų lygos rungtynės „Lugano“ – „Kauno Žalgiris“.
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