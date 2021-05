Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionate – lietuvio triumfas

Dvigubą auksą iš pirmųjų šio sezono varžybų, rengtų Latvijoje, parsivežęs pilotas tikina, jog iššūkių netrūko ir joms ruošiantis, ir jose dalyvaujant.

„Sinerta Racing” komanda startuoti Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionate nusprendė su treniruotėse dar nespėjusiu apšildyti „Lamborghini Huracan ST” automobiliu.

„Rezultatas - du medaliai ir rekordas, komandą labai pradžiugino, nes, dėl objektyvių priežasčių, tinkamai pasiruošti varžyboms sąlygų neturėjome. Automobilį „Sinerta Racing“ ėmė „pratintis“ tik prieš gerą mėnesį, o juk reikia laiko išanalizuoti, kaip jį reikia reguliuoti, kaip pritaikyti lenktynininkui, kad jis važiuotų greitai“, - pasakoja Sim Racer.

Pirmasis „apšilimas“ su komandos viltimi – įspūdingu lenktyniniu automobiliu, Estijos Parnu trasoje turėjo vykti prieš dvi savaites. Deja, tuomet testų metu buvo labai šaltas oras ir „Lamborghini Huracan ST” padangos negalėjo pasiekti darbinės temperatūros. Dar vienu iššūkiu treniruotėse tapo tai, kad transporto kompanija dėl darbų krūvio vėlavo pristatyti naujas padangas, tad, bandymuose teko važiuoti su senomis.

Varžybų dieną pirmoji treniruotė Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionate lietuvių komandai taip pat tapo dar vienu iššūkiu – iš ryto dėl drėgnos trasos ir būtinybės „įvažinėti“ naujas „Lamborghini Huracan ST” stabdžių kaladėles, pilotas negalėjo automobilio išmėginti visu pajėgumu.

„Tikėjomės atsigriebti antrosios treniruotės metu, bet paaiškėjo, jog turimos stabdžių kaladėlės netiko Bikerniekų trasoje ir, važiuojant didesniu tempu, jos perkaito. Komanda informavo - bet kada gali įvykti sprogimas... O menkiausia klaida arba gedimas veda tiesiai į didelę avariją. Todėl normaliai tuo metu išsibandyti automobilio irgi nebeliko variantų.... Mes net neturėjome galimybės išsiaiškinti, kaip reikia dirbti su padangomis, koks jose turi būti slėgis ar temperatūra“, – išmėginimų pilnas pirmas sezono varžybas, vykusias Rygoje, prisimena „Sinerta Racing“ pilotas.

Tik kvalifikaciniame važiavime trasos danga buvo gera, su automobiliu nebuvo problemų, todėl Lietuvos sportininko užduotis buvo kuo greičiau perprasti trasą ir užfiksuoti kuo greitesnį jos įveikimo ratą. Bet čia vėl laukė staigmena - dėl avariją patyrusio Šiaulių „RD Signs“ komandos „Lamborghini Huracan“ įžanga į kovą dėl titulo buvo nutraukta.

Lenktynėse startavęs beveik iš rikiuotės galo, Sim Racer neslėpė, jog trumpam buvo praradęs tikėjimą nuskinti pergalę bei pagerinti trasos rekordą.

„Reikėjo aplenkti šešis automobilius per 14 ratų, o pirmas startavo latvių komandos „Flash racing“ identiškas manajam „Lamborghini“ automobilis. Be to, mes nežinojome koks padangų slėgis labiausiai tinkamas šiai trasai. Todėl teko spėti, – pasakoja Lietuvos lenktynininkas, – Na, bet startas susiklostė palankiai ir po pirmojo posūkio buvau ketvirtoje, po ketvirtojo – antroje vietoje, o įpusėjus pirmam lenktynių ratui apsilenkiau latvių „Lamborghini“ automobilį. Tada sekančius 5 ratus kiekvieną jų važiavau vidutiniškai 3 sekundėmis greičiau už bet kurį greičiausią automobilį trasoje“.

Lenktynes „Sinerta Racing” lyderis pabaigė artimiausią varžovą aplenkęs 32 sekundėmis.

Tuo tarpu antrosios lenktynės susiklostė be nuotykių – Lietuvos atstovas Sim Racing startavo pirmas ir be didelio vargo finišavo taip pat pirmas.

Pirmosioms šio sezono varžyboms ruošėsi ne tik trumpųjų nuotolių lenktynių sportininkai, bet ir „endurance“ – ištvermės lenktynių profesionalai.

Iš viso dėl čempionų vardo skirtingose klasėse grumėsi apie 100 lenktynininkų.