Baltijos broliams fantastiškai žygiuojant pasaulio čempionate – FIBA klausimas: „Ką jie ten pas save valgo?“

Lietuviai ten pateko sutriuškindami graikus, o latviai šiandien 104:84 įvekė brazilus.

Į šį rinktinių pasiekimą sarkastiškai sureagavo oficiali FIBA pasaulio čempionato paskyra paskyra.

„Ką jie ten pas save namuose valgo? Du Baltijos broliai, kartu turintys mažiau nei 5 mln. gyventojų žais pasaulio čempionato ketvirtfinalyje!“, – rašoma oficialioje čempionato paskyroje socialiniam tinkle „X“.

What do they eat down there? 🇱🇻×🇱🇹



Two Baltic brothers with a combined population of 5 million, both heading to the #FIBAWC Quarter-Finals! pic.twitter.com/o46DcdvXQt