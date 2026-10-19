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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Baleišytė sureagavo į savo žodžių interpretacijas: kliuvo ir žiniasklaidai

2026-10-19 22:32 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-19 22:32
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Po skaudžios griūties pasaulio dviračių treko čempionate apie prastą savijautą ir mintis trauktis iš sporto prabilusi Olivija Baleišytė sulaukė žiniasklaidos dėmesio. Vis dėlto naujame komentare Lietuvos dviratininkė pabrėžė, kad jos žodžiai neturėtų būti suprantami kaip kaltinimai Lietuvos dviračių sporto federacijai.

Olivijos Baleišytės pasirodymas daugiakovėje | Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.

Po skaudžios griūties pasaulio dviračių treko čempionate apie prastą savijautą ir mintis trauktis iš sporto prabilusi Olivija Baleišytė sulaukė žiniasklaidos dėmesio. Vis dėlto naujame komentare Lietuvos dviratininkė pabrėžė, kad jos žodžiai neturėtų būti suprantami kaip kaltinimai Lietuvos dviračių sporto federacijai.

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O. Baleišytė stebėjosi, kad kai kurie naujienų portalai iš ilgo jos pasisakymo išskyrė vieną eilutę, o dėmesys nukrypo į jos paminėtą dirbtinio intelekto naudojimą sveikatos klausimais.

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„Visi naudojam „ChatGPT“ savo kasdienybėje, bet dėl to nėra kalta federacija ar jūsų darbovietė. Ar aš konsultuojuosi treniruotėse ir sveikatos klausimais su juo? Taip. Bet ar tą daro ir dviračių olimpinė čempionė? Taip“, – rašė sportininkė.

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Lietuvė taip pat atkreipė dėmesį į savo sveikatos būklę prieš pasaulio čempionatą. Ji teigė į startą stojusi vartodama antibiotikus ir klausė, kodėl niekas nesidomėjo, kodėl teko varžytis tokiomis aplinkybėmis.

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„Kodėl niekas nepaklausė, kodėl aš ėjau į startą su antibiotikais? Ar dėl to irgi federacija kalta?“ – klausė O. Baleišytė.

Dviratininkė pripažino esanti labai pavargusi ir emociškai išsekusi, tačiau paaiškino, kad jos nusivylimas susijęs ne su federacija.

„Taip, aš esu baisiai pavargusi ir emociškai išsekusi kovoti. Bet ne su federacija, o su dviračių sportu, kuris tampa F-1, o aš nepajėgiu jo vytis“, – teigė ji.

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O. Baleišytė pabrėžė, kad federacija nėra atsakinga ir už tai, jog Lietuvoje nepavyksta rasti specialisto, galinčio ją išgydyti nuo neaiškios kilmės viruso.

Sportininkė taip pat paminėjo, kad šiuo metu Lietuvos treko rinktinė neturi trenerio, tačiau abejojo, ar ši aplinkybė būtų pakeitusi jos pasirodymą pasaulio čempionate. Pasak jos, trenerio nebuvimas nebūtų apsaugojęs nuo skaudžios griūties, per kurią viena dviratininkė parbloškė didelę grupės dalį, o pati lietuvė buvo stipriai sužalota.

Komentaro pabaigoje O. Baleišytė paragino žmones labiau rūpintis savimi ir priminė apie artėjantį rudens gripo sezoną. Ji taip pat pridėjo žinutę apie permainas krepšinio federacijoje ir paragino nepamiršti surinkti telefono numerio 1482 bei remti Ukrainą.

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