B.Normano tėvas įspėjo J.Ennisą: „Jei jis taip pasielgs, tai bus visiška kalė“

Su šios kovos laimėtoju labai norėtų susitikti WBO pasaulio čempionas Brianas Normanas jaunesnysis. Visgi, jo tėvas ir treneris neatmeta tikimybės, kad jei ši kova baigsis J.Enniso pergale, tada pastarasis rinksis kitą kelią ir „pinigų kovą“ su Teofimo Lopezu.

„Bootsas“ paskutiniu metu nekalba apie tai, kad nori kautis su mumis. Jis nenori imtis tokio sunkaus darbo. Ar jis meliau pasirinktų kovą su Teofimo Lopezu, o ne su mumis? Tikriausiai taip. Jei jis taip pasielgs, tada bus visiška kalė. Žmonės girdi, ką aš sakau – Ennisas tokiu atveju būtų kalė.

Tu sakai, kad nori kautis tik dėl diržų? Dėl to pabijojai kautis su Ortizu. Tada gavai pasiūlymą kautis su Teofimu ir to atsisakei. Tą sprendimą aš galiu suprasti, nes pats sakei, kad nori kautis dėl diržų. Tada susitarei su Stanioniu. Viskas gerai, aš tą suprantu. Visgi, jei po to Ennisas eis kautis su Teofimo, tada tai bus visiškai nepateisinama, net jei Teofimo kas nors duos tą antrarūšį WBA diržą. Kova su Teofimo niekaip nepriartintų Enniso prie neginčijamo pasaulio čempiono statuso. Tam reikia 4 pagrindinių diržų ir taškas. Teofimo nė vieno iš tų pagrindinių diržų neturi ir artimiausiu metu neturės“, – „Mill City Boxing“ sakė B.Normanas.

Brian Norman Sr. calls Boots a BITCH IF HE FIGHTS TEOFIMO NEXT AND NOT UNIFY WITH BRIAN NORMAN JR‼️



If he fight Teo next he gone be a BITCH that’s bullshit that’s not going to get him closer to undisputed-



🎥 @Millcityboxing #Boxing pic.twitter.com/Sscyr9fmAF