„AX Armani“ laimėjo trilerį prieš Eurolygos čempionus ir išlygino ketvirtfinalio serijos rezultatą

Aikštės šeimininkai kiek didesnę persvarą įgijo trečiajame kėlinyje, kai ekipas skyrė 10 taškų (53:43). Vis dėlto, dar prieš lemiamo ketvirčio pradžią turnyro čempionai praktiškai panaikino deficitą (53:52).

Atkaklus mūšis vyko iki pat susitikimo pabaigos. Likus žaisti 2 minutes, tritaškių lietų surengė abi komandos. Benui Bentilui tolimu šūviu atsakė Shane‘as Larkinas, o dar kitoje atakoje driokstelėjo ir Devonas Hallas, persvėręs rezultatą (67:66).

.@SirHines throws down the two-handed slam after a beautiful @SergioRodriguez dish!

#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/RPaQfodfLS