Australijos GP kvalifikacijoje – Verstappeno pergalė ir nustebinę „Mercedes“ pilotai

Dukart pasaulio čempionas trečioje kvalifikacijos dalyje, kurioje žadėto lietaus taip ir nebuvo, iš pradžių sulaukė pasipriešinimo iš varžovų ir turėjo tik 0.009 sek. persvarą, bet paskutinio bandymo metu viską sustatė į savo vietas. M.Verstappenas nuvažiavo įspūdingą ratą (1:16.732 min.) ir nepaliko varžovams didesnių vilčių, nors kvalifikacijos metu skundėsi pavarų dėžės problemomis.

Greičiu nustebino „Mercedes“ pilotai, kurie šį kartą pranoko tiek „Aston Martin“, tiek „Ferrari“. Britas George‘as Russellas iškovojo antrą startinę vietą (1:16.968), jo tautietis Lewisas Hamiltonas – trečią (1:17.104).

Ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“, 1:17.139) šį kartą tenkinosi ketvirta vieta. Už jo liko ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Ferrari“, 1:17.270), kanadietis – Lance‘as Strollas („Aston Martin“, 1:17.308), o monakietis Charlesas Leclercas buvo tik septintas („Ferrari“, 1:17.369).

Labai nesėkmingai kvalifikacija susiklostė meksikiečiui Sergio Perezui. Antrasis „Red Bull“ pilotas dar trečioje treniruotėje turėjo rimtų problemų, o kvalifikacijoje jo vargai nesibaigė. S.Perezas išvažiavo už trasos ribų, įstrigo žvyre ir pranešė komandai, kad jis turėjo tą pačią problemą, kaip ir treniruotėje. Meksikietis kvalifikacijoje taip ir neįveikė greitojo rato, todėl liko paskutinis – 20-as.

