„Aurum 1006 km powered by Hankook“ renginyje bus netrukus duodamas startas „108 km moterų iššūkio“ lenktynėms

Trečiąją lenktynių dieną laukia gausybė įvykių: „Techninis žiūrovų slalomas“, pagrindinių „Aurum 1006 km powered by Hanook“ treniruotės, „108 km moterų iššūkis“, mechanikų bėgimo lenktynės, o po pagrindinių lenktynių treniruotės – žiūrovai ruošti spragėsius ir ruoštis įdomiausiam: 15:30 prasidės „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių kvalifikacija.

Šiandien startuoja ir „108 km moterų iššūkis“, kurį kviečiame stebėti ir sekti.

