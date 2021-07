„Aurum 1006 km“ lenktynių lyderiai: apie jaudulį, starto poziciją ir tikslus

Kvalifikacijoje geriausias pozicijas iškovojo favoritai: pirmieji „Circle K miles Plus Racing Team“ („Porsche GT3 Cup II“), antrieji „Gera dovana – Šiauliai by RD Signs Reimpex“ („Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo“), tretieji „Exit by Balpol – SPS automotive performance“ („Mercedes AMG GT3“).

Portalas tv3.lt ant starto linijos pakalbino komandų vadovus – Harį Aleksandravičių („Circle K miles Plus Racing Team“), Eugenijų Andrulį („Gera dovana – Šiauliai by RD Signs Reimpex“), Manuelį Oetingerį („Exit by Balpol – SPS automotive performance“).

Ar yra likę jaudulio prieš startus?

H. Aleksandravičius: Aišku, visada yra to jaudulio. Atrodo, kad 22 metai, viskas aišku, viskas žinoma, bet atsistojus į starto liniją tas jaudulys vis tiek atsiranda.

E. Andrulis: Jis visada išlieka, kol neužsidega žalias šviesoforas. Natūralu, manau, kad visiems tas pats.

M. Oetingeris: Šiek tiek jaudulio ir baimės yra dėl praėjusių metų avarijų (juokiasi). Turime išvengti klaidų ir gedimų, tada mums viskas bus gerai.

Tikslas pirmajai lenktynių valandai?

H. Aleksandravičius: Stengsimės išlaikyti pirmąją poziciją. Šone ir gale startuojantys automobiliai tiesiojoje išvysto didesnį greitį, tad bent iki pirmojo posūkio bandysime atsilaikyti. Aišku, su Ralfo (aut. past. Arono) pagalba.

E. Andrulis: Viskas priklausys nuo to, kaip vairuotojai sureaguos į startą. Šiandien startas bus labai įdomus, lyginant su praėjusiais metais. Pirmojo penketuko automobiliai savo galia yra daugmaž vienodi.

M. Oetingeris: Pirmauti (juokiasi). Aišku, pirmiausia tikimės nedaryti klaidų ir veržtis į priekį kiek įmanoma labiau.

Kuri starto linija patogesnė – pirmoji ar antroji?

H. Aleksandravičius: Manau, kad mūsų, pirmoji. Esame vidinėje pusėje ir mums tai patogu.

E. Andrulis: Šiuo momentu mums yra patogiau antroji, nes esame trajektorijoje.

M. Oetingeris: Nuoširdžiai, startuoti iš kairės pusės nėra blogiausias variantas. Jei nesi „pole“ pozicijoje, tai gali tikėtis varžovų priekyje klaidų ir išsiveržti į priekį.

Ilgo nuotolio lenktynėse startas lemia daug?

E. Andrulis: Pirmai, antrai, trečiai, ketvirtai vietoms – nelabai. Startuojant gale reikia aplenkti vadinamąjį „traffic'ą“. Manau, kad šiandien viskas spręsis vakare.

Kaip pirmąsias dvi dienas laikėsi automobilis?

E. Andrulis: Tai yra naujas automobilis, pravažiavęs tik apie 3000 kovinių kilometrų. Manome, kad siurprizų nebus, bet tai yra ilgo nuotolio lenktynės ir daug strateguoti negali.

M. Oetingeris: Techninė dalis – puiki. Vienoje iš treniruočių turėjome smulkų kontaktą, bet tai nebuvo didelė problema. Esame pasiruošę.