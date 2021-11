Aukšto rango Kinijos politiką seksualiniu priekabiavimu apkaltinusi tenisininkė dingo be žinios

Tenisininkė rašė, kad 75-erių buvęs šalies vicepremjeras seksualiai prie jos priekabiavo maždaug prieš 10 metų. Visgi, „Weibo“ platformoje Sh.Peng žinutė buvo ištrinta vos per 20 minučių dėl cenzūros.

Nuo tada apie Kinijos tenisininkę nebėra jokios informacijos. Pasirodė įtarimai, kad Sh.Peng dingo be žinios.

Kinijoje galioja itin didelė cenzūra. Po visais P.Shuai įrašais taip pat panaikinta galimybė komentuoti, cenzūruojamos net minėtų asmenų pavardės.

Former 🇨🇳 tennis star Peng Shuai (彭帥) — WTA #1 in doubles, Feb 2014; #14 in singles, Aug 2011 — spilled out in a Nov 2 Weibo post — deleted by Weibo in 20 mins — her complicated relationship with former 🇨🇳 Vice Premier / Politburo member Zhang Gaoli (張高麗) who’s married.



