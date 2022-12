Auksinė karta – be aukso: Belgija vyksta namo, Marokas – grupės nugalėtojas  

Pasaulio vicečempionai kroatai (5 taškai) sužaidė nulinėmis lygiosiomis su Belgija, o to Zlatko Daličiaus auklėtiniams pakako patekti tarp 16 stipriausių pasaulio komandų.

Belgams (4 taškai), norint patekti į kitą etapą, buvo būtina pergalė.

15-ąją rungtynių minutę Yannickas Carrasco prasižengė prieš Kroatijos žaidėją baudos aikštelėje, o Luka Modričius jau ruošėsi realizuoti teisėjo skirtą 11 m baudinį. Vis tik arbitras netrukus sulaukė žinių ir VAR skubaus peržiūrų sistemos kambario – nustačius niekingai mikroskopinę Dejano Lovreno nuošalę, 11 m baudinys į Belgijos rinktinės vartus buvo atšauktas.

Pergalės bet kokia kaina siekę belgai turėjo net kelias itin realias progas pelnyti įvartį – vien Romelu Lukaku 60 ir 62 min. turėjo puikias galimybes pasižymėti. Vis tik puolėjo smūgiuotas kamuolys pirmąjį kartą atsimušė į virpstą, o antrąjį kartą praskriejo šalia vartų.

Paskutinę realią galimybę pratęsti pasirodymą Pasaulio taurėje belgai turėjo jau per pridėtą teisėjo laiką. Iš dešinio atakos krašto komandos draugo perdavimo sulaukęs R. Lukaku nesugebėjo jo „uždaryti“.

Ši Belgijos rinktinė pastarąjį dešimtmetį buvo vadinama auksine karta, tačiau, panašu, jai titulų laimėti nelemta. Aukščiausias šios kartos pasiekimas – trečioji vieta 2018 m. pasaulio čempionate.

Neabejojama, kad daugeliui dabartinės rinktinės lyderių tai buvo paskutinė Pasaulio taurė.

Galutinėje grupės rikiuotėje triumfavo Maroko (7 taškai) rinktinė, kuri paskutiniame mače 2:1 palaužė Kanadą.

Jau 4 min. po itin grubių ir netgi vaikiškų Kanados gynėjų ir futbolininkų klaidų Marokas išsiveržė į priekį, pasiųsdamas kamuolį į tuščius vartus. Afrikos atstovus į priekį išvedė Hakimas Ziyechas, o rezultatą padvigubino Youssefas En-Nesyr.

🇲🇦🦁 For the first time since 1986, the Atlas Lions have escaped the groups! pic.twitter.com/12rJKpYsBK