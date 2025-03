Aukščiausias dabartinis pasaulio bokso čempionas S.Fundora nesunkiai apgynė titulos: prireikė vos keturių raundų

198 cm ūgio S.Fundora sveria vos 154 svarus (70 kg). Pasinaudodamas 21,5 cm ūgio pranašumu, jis darė spaudimą varžovui kairės rankos smūgiais iš distancijos ir prakirto C.Bookeriui veidą.

Trečiajame raunde S.Fundora sukrėtė varžovą, o ketvirtajame pasiuntė jį į nokdauną po tikslių smūgių serijos. C.Bookeris bandė išsilaikyti, tačiau smūgių kruša prie virvių privertė teisėją nutraukti kovą likus devynioms sekundėms iki raundo pabaigos.

Fundora is one of the toughest puzzles to solve in boxing 🧩#FundoraBooker



🥊 6’6”

🥊 154 lbs

🥊 power puncher

🥊 Fights better on the inside



pic.twitter.com/JCd1vEREL6

