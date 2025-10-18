Augustas Marčiulionis palieka Los Andželo „Lakers“: klubas nutraukė sutartį su lietuviu

193 cm ūgio lietuvis per šešerias „Lakers“ pasiruošimo sezonui rungtynes nė sykio nežaidė ant parketo.
23-ejų įžaidėjas vasarą su „Lakers“ buvo pasirašęs „Exhibit 10“ kontraktą. Tai – negarantuotas vienerių metų kontraktas su minimaliu atlygiu, garantuojantis vietą komandoje pasiruošimo metu.
Su A.Marčiulioniu taip pat atleisti buvo R.J. Davisas, Antonas Watsonas ir Nate'as Williamsas.
