TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Augustas Marčiulionis palieka Los Andželo „Lakers“: klubas nutraukė sutartį su lietuviu

2025-10-18 20:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 20:56

Los Andželo „Lakers“ prieš Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezono startą atleido Augustą Marčiulionį.

A.Marčiulionį atleido Los Andželo klubas (Scanpix nuotr.)

193 cm ūgio lietuvis per šešerias „Lakers" pasiruošimo sezonui rungtynes nė sykio nežaidė ant parketo.

0

193 cm ūgio lietuvis per šešerias „Lakers“ pasiruošimo sezonui rungtynes nė sykio nežaidė ant parketo.

23-ejų įžaidėjas vasarą su „Lakers“ buvo pasirašęs „Exhibit 10“ kontraktą. Tai – negarantuotas vienerių metų kontraktas su minimaliu atlygiu, garantuojantis vietą komandoje pasiruošimo metu.

Su A.Marčiulioniu taip pat atleisti buvo R.J. Davisas, Antonas Watsonas ir Nate'as Williamsas.

Su A.Marčiulioniu taip pat atleisti buvo R.J. Davisas, Antonas Watsonas ir Nate'as Williamsas.

