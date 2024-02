Augustas Marčiulionis NCAA surengė dar vieną ryškų pasirodymą

A. Marčiulionis per 28 minutes surinko 12 taškų (6/10 dvit., 0/2 trit.), 3 atkovotus bei 2 perimtus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir klaidą.

Augustas Marciulionis gets his own miss, and puts it back up for two! #GaelsRise pic.twitter.com/NmhuXrp9Zc