Atvirame laiške prabilo „Aurum 1006 km“ lenktynių organizatorius Jonušis: „Organizatorius nepriima sprendimų, kas susiję su lenktynių eiga“

TV3.lt portalas pateikia „Aurum 1006 km“ lenktynių organizatoriaus Dariaus Joniušio neredaguotą laišką, kuris skirtas D. Jociui ir N. Dagiliui.

Laiško turinys:

Suprantu, kad FB formatui tai labai ilgas tekstas, bet kai tiek emocijų po lenktynių, tai kiek įmanoma trumpiausias. Deividui Jociui ir Nemunui Dagiliui asmeniškai – teksto apačioje.

Kaip organizatorius

Keistas jausmas... Viena vertus jaučiuosi pakylėtas, nes 2021 m. „Aurum 1006 km“ organizatoriaus lenktynės buvo įspūdingos visose srityse (įspūdingiausios per visus 22 metus) – sugebėjome, suorganizuoti ir išlaikyti tradicinį renginį jau dvejus pandemijos metus, įspūdinga kova tiek absoliučioje įskaitoje, tiek klasėse, gausa įvykių, emocijų trasoje ir už jos ribų...., įspūdinga TV transliacija. Kartelė dar kilstelta aukštyn.

Nuoširdžiai dėkoju komandoms, partneriams, draugams, prijaučiantiems, žiūrovams tiek trasoje, TV ir interneto transliacijų.

Įspūdingą kovą mums visiems padovanojo absoliučios įskaitos lyderiai, daugiau nei 2/3 lenktynių tarp jų skirtumas buvo kelios sekundės. Ačiū už labai „karštą“ ir įdomią kovą.

Sveikinu atskirų klasių ir absoliučios įskaitos nugalėtojus ir prizininkus su iškovotomis pozicijomis.

Pagal greitį trasoje dėl absoliučios įskaitos nugalėtojo visiškai lygiaverčiai galėjo kovoti trys komandos – „Balpol by SPS automotive performance“, „Circle K miles Plus“ ir „Gera dovana - Šiauliai by Rd signs Reimpex“.

„Gera dovana - Šiauliai by Rd signs Reimpex“ pridirbo daug klaidų, pradedant nuo starto, o su daug klaidų šiose lenktynėse jau sunku nugalėti (tai galima buvo padaryti prieš kokius 10 metų, bet ne dabar). O gale dar ir technika pavedė...

Taigi, liko 2 kandidatai į pergalę.

Konkurencija tarp abiejų komandų buvo aštri, abi komandos nebelaikė emocijų jau nuo pirmų lenktynių valandų. Peržiūrint TV transliaciją, tik lenktynėms prasidėjus abi komandos („Circle K miles Plus“ ir „Balpol by SPS automotive performance“) jau svaidėsi pretenzijomis vieni kitiems ir agitavo teisėjus bausti vienus ar kitus. Juokinga, bet tai darė TV eteryje žiūrovams pasakodami apie jų konkurentams neva neskirtas baudas...

Aš tik galiu numanyti, kiek kartų abi komandos ėjo skųsti vieni kitus pas teisėjus... .

Man, kaip organizatoriui, tai ženklas, kad komandos konkurencingos, kad mes viską padarėme gerai, kad sukurti rimtą kovą (F1 irgi vieni kitus protestais pas teisėjus verčia ir tai dalis kovos).

Nuo lenktynių pradžios man jau buvo aišku, kad nepriklausomai kuri iš šių komandų laimės, kažkuri kita kaltins organizatorių, teisėjus, trasą, atskiras situacijas, kad pateisintų savo pralaimėjimą. Per tiek renginio metų manęs tai jau nestebina. Prisiminkime, prieš porą metų, kai mes įvedėme BoP (Balance of Performance), tai „Juta racing“ net spaudos konferenciją organizavo lenktynėse, visiems sakė, kad jei BoP (galios suvienodinimas) nebus atšauktas, komanda nedalyvaus, išvažiuos iš renginio ir tt. BoP šiemet, konkurencija didėja, o aistrų šiuo klausimu jau nebe tiek ir daug....

Renginio marketingo prasme, būtų buvę naudinga, kad šiemet būtų laimėjusi kita automobilių markė, kita komanda, kitiems metams būtų „revanšas“, didesnis susidomėjimas ir tt. Bet lenktynes laimėjo „Circle K milesPlus“, kurie darė mažiau klaidų.

Taigi, taip jau gavosi, kad ta viena komanda, kuri kaltins organizatorių, teisėjus, trasą, atskiras situacijas, kad pateisinti savo pralaimėjimą liko „Balpol by SPS automotive performance“.

Gaila, kad šios komandos kai kurie nariai su savo pasisakymais viešoje edvėje, pasinaudojant žiūrovų, sirgalių paviršutinėmis FIA (tarptautinė automobilių federacija) sporto kodekso (ne)žiniomis, bei savo veiksmais renginio finišo metu (nedalyvavimas apdovanojimo ceremonijoje) savo komandos pridarytoms klaidoms trasoje pateisinti, juodina mane asmeniškai, renginį ir auto sportą iš esmės.

Dar kartą sveikinu visus „Aurum 1006 km“ renginio dalyvius su išskirtiniu renginiu ir Jūsų asmeninėmis pergalėmis klasėse ir absoliučioje įskaitoje.

Nuo manęs asmeniškai

Deividas Jocius ir Nemunas Dagilis kiek srutų ant manęs bepiltumėte, aš buvau, esu ir būsiu principingas sąžiningos sportinės kovos išlaikymui. Man tai buvo ir bus svarbu. Žinau kas esu, žinau ką darau ir didžiuojuosi, kad esu lenktynininkas nuo 7 metų, kuris per savo visą karjerą kovojęs lenktynių trasoje greičiu, bet ne protestais, ne organizatorių ar teisėjų kaltinimais TV eteryje ar soc. erdvėje.

Visi klystame, tai gyvenimiška ir tikiu, kad Jūs analizuosite savo klaidas šiose lenktynėse ir parodysite savo raumenis kitais metai.

Jūs puikiai žinote, kad organizatorius nepriima jokių sprendimų, kas susiję su lenktynių eiga – tai daro teisėjai, techniniai komisarai ir t.t., tad gaila, kad bandote diskredituoti mane, renginį, susidaro įspūdis, kad šis žingsnis sąmoningas....

Beje, mano asmenine nuomone šiemet teisėjai dirbo labai gerai ir užtikrino sąžiningą komandų kovą. Nevertinant smulkesnių klaidų, kurios neišvengiamos visuose sportuose ir visose šalyse, galima būtų šių varžybų video medžiagą naudoti teisėju seminarams.

Mano asmeninis komentaras kaip buvusio sportininko:

1. Jūs jau praktiškai buvote laimėję lenktynes, iki raudonos vėliavos, kai sportinio incidento metu, Jocius turėjo avariją su Aron ir Porsche keitėsi ratą, jums reikėjo tik ramiai atvažiuoti iki finišo be didelių klaidų.

Nepriklausomai, kad iki raudonos vėliavos parodymo pridarėte klaidų (baltos linijos kirtimas išvažiuojant iš PIT, eilinis lenkimas per geltoną vėliavą ir t.t.), kurių „vertė“ 2-3 ratai, vis tiek pergalė jau buvo jūsų rankose.

2. Kai trasoje mojuojamos raudonos vėliavos, įvažiavimas i PIT apskritai (o dar ir remontas!!!);

Variantas 1 – Deividas, kuris tuo metu vairavo automobilį, PRIVALO žinoti FIA kodeksą: Turėtum žinoti jį mintinai ir tokių klaidų nedaryti bet kokiu atveju (bent jau vėliavų reikšmes)

Primenu: The red flag is waved upon instruction from Race Control. The race is stopped due to an accident or adverse weather conditions that render racing dangerous. During a practice or qualifying session, drivers are required to return to the pits; During the race, they must slow down and return to the red flag line. They may get out of their cars but remain close to them. No intervention on the vehicle is permitted.

Variantas 2 – komandos vadovas per raciją vairuotojui padeda susiorientuoti nepridirbti klaidų.

Per raudoną vėliavą, nėra varianto JOKIO KITO – tik važiuoti į starto liniją, ką ir padarė VISI lenktynių dalyviai, išskyrus jus...

Nesvarbu kaip pažeista mašina, ratai ar kitos dalys, gal net ant 3 ratų, kelias per raudoną vėliavą tik link starto linijos, nebent trasa užblokuota ir teisėjai VISUS auto nukreiptų į kitą vietą. O sustojus, jau gali aiškintis su teisėjais dėl rato pakeitimo ar dar kokių kitų reikalų, kurie galimai susiję su saugumu.

Europoje, Vokietijoje ar bet kur kitur už šį pažeidimą greičiausiai gautumėte diskvalifikaciją (black flag).

3. Man keista, bet teisėjai jums skyrė labai mažą baudą, tik 1 minutė „Stop & Go” - tai labai maža bauda už tokią jūsų klaidą.

4. Net ir atlikus šią baudą – pergalė vis dar buvo jūsų rankose!

5. Iki finišo likus 25 minutėms, piltis kuro tiek daug kuro ir gaišti tiek daug laiko, lyg važiuotumėte dar vienas varžybas...

Nuoširdžiai apgailestauju, kad jums nepavyko laimėti, bet su tiek klaidų, jūs realiai padovanojote pergalę konkurentams.

Mano asmenine nuomone, jei bent dalies šių didžiųjų klaidų būtumėte išvengę, „Juta“ neturėjo jokių šansų laimėti.

Ramiai, kai nuslūgs emocijos, pamastykite apie tai, kas vyko, peržiūrėkite video transliaciją ir labai tikiuosi, jūsų nuomonė apie įvykius trasoje pasikeis. O jeigu jūs tai ir viešai pripažinsite, skaitysiu Jus garbingais, profesionaliais lenktynininkais.