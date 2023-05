Atsakomybę prisiėmęs Čanakas: „Nesu to matęs anksčiau ir negaliu paaiškinti“

Po susitikimo Panevėžio ekipos strategas Nenadas Čanakas kritikavo savo auklėtinius, kurių žaidime visiškai neįžvelgė koncentracijos. Visgi, prisiėmė atsakomybę ir pats.

„Noriu pasveikinti varžovus su pergale. Jie to buvo visiškai verti. Jonaviškiai žaidė geriau, jų žaidimo planas šiandien buvo geresnis.

Galiu pasakyti, kad tai yra mano kaltė. Akivaizdu, kad atsidūrėme duobėje ir turime problemų. Penktadienį turėsime šansą atsitiesti ir parodyti, kokia komanda esame“, – kalbėjo N. Čanakas.

Pirmoje rungtynių dalyje suklydote 15 kartų. Ar tai buvo pagrindinė tokio nesėkmingo starto priežastis?

Taip. Tai yra neįtikėtina. 15 klaidų per 20 minučių. Dar nesu to matęs ir kaip treneris, ir kaip žaidėjas. Neturiu pakankamai žodžių to paaiškinti. Tikrai trūko koncentracijos. Tai yra tie patys žaidėjai, kurie laimėjo prieš Venecijos „Umana Reyer“, „Rytą“, „Žalgirį“. Taip žaisti... 15 klaidų per 20 minučių. Aš neturiu paaiškinimo.

Kodėl nepavyko sulaikyti G. Huskičiaus, kuris žaidė kaip N. Jokičius?

Taip. Jis dominavo. Mes turime žaisti daug stipriau, kiečiau prieš jį. Buvome labai minkšti, ypač pirmoje mačo pusėje. Antroje pusėje pradėjome keistis ginamaisiais, bet jis vis tiek buvo pagrindinis žmogus Jonavos komandoje. Akivaizdu, kad viena pagrindinių užduočių kitam mačui bus sustabdyti Huskičių.

Kiek svarbu turėti veteranus, kurie pažadintų komandą? Šį kartą tai darė G. Orelikas ir V. Lipkevičius.

Visi buvome absoliučiai pametę koncentraciją. Nenoriu kalbėti apie atskirus žaidėjus. Kaip komanda, visi atrodėme labai prastai nuo pirmojo kėlinio vidurio prieš „Žalgirį“ iki pat šiol ir visa tai tęsiasi. Tai yra mano kaltė, nes komanda žaidžia taip, kaip treneris nori. Penktadienį pamatysime, kokia komanda esame.

Kalbama, kad V. Šeškus turi daug ginklų savo arsenale. Ar su tuo sutiktumėte?

Aš labai gerbiu trenerį Šeškų ir žinau, ką jis pasiekė per savo karjerą, bet šiandien tai buvo ne apie jį.