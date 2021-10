ATP turnyre Vienoje – ketvirtosios pasaulio raketės triumfas

F.Tiafoe pirmajame sete buvo atsilikęs 1:3, bet labai greitai atstatė pusiausvyrą (3:3). Vėliau lygi kova tęsėsi iki paskutinio geimo, kai A.Zverevas laimėjo varžovo padavimų seriją ir išvengė pratęsimo.

Antrajame sete vokietis iššvaistė nemažai „break pointų“ ir tai padėjo F.Tiafoe nepaleisti varžovo į priekį. Devintajame geime amerikietis pats susikūrė „break pointą“ ir galėjo perimti iniciatyvą, tačiau pralaimėjo itin svarbų tašką. Negana to, dešimtajame geime F.Tiafoe savo padavimų metu atsiliko 0:40 ir palūžo – vokietis „sausai“ laimėtu geimu įtvirtino pergalę turnyre.

Victorious in Vienna 😃



The moment @AlexZverev clinched his first #ErsteBankOpen title! pic.twitter.com/uAOvgcdyLU