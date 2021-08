ATP 1000 turnyre Toronte – teisėją išplūdęs Nickas Kyrgiosas ir Rafelio Nadalio pasitraukimas

N.Kyrgiosas jau pirmajame rate po lygiai 2 valandų kovos 6:4, 6:7 (4:7), 4:6 nusileido amerikiečiui Reilly Opelkai (ATP-32). Trečią mačą iš eilės pralaimėjęs australas, kaip įprasta, sunkiai tramdė emocijas po abejotinų teisėjo sprendimų.

Antrojo seto pratęsime R.Opelka laimėjo svarbų tašką, išbėgęs prie pat tinklo. N.Kyrgiosui pasirodė, kad amerikietis palietė tinklą ir pažeidė taisykles, tačiau teisėjas įskaitė tašką amerikiečiui. Australas netrukus pratęsime atsiliko 4:6, dar padarė dvigubą klaidą ir paleido mačo vadžias iš rankų, o tada išsiliejo ant bokštelio teisėjo.

„Tu žiūri į aikštę ar ne? Aš mačiau, kad jis pėda kliudė tinklą, o tu to nematai? Brolau, į ką tu žiūri? Aš iš toli mačiau, kad jis pėda kliudė tinklą, o tu vis tiek to nematei? Tai yra absurdas, brolau. Per tave pralaimėjau sumautą setą. Visiška velniava“, – nervinosi N.Kyrgiosas, trečiajame sete ir nebeatsitiesęs.

Toronto korte taip ir nepasirodė viena ryškiausių teniso žvaigždžių ispanas Rafaelis Nadalis (ATP-4). Jis pranešė, kad negalės žaisti dėl pėdos traumos.

„Kaip žinote, jau porą mėnesių turiu problemų dėl kairiosios pėdos. Apmaudu, bet turėsiu praleisti turnyrą Kanadoje, kur anksčiau pasiekiau tiek daug laimėjimų. Skaudu, bet tokia yra realybė. Man svarbiausia korte mėgautis žaidimu, o jausdamas skausmą negaliu to daryti. Dabartinėje situacijoje nebūčiau pajėgus kovoti dėl to, dėl ko noriu kovoti“, – teigė R.Nadalis.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Toronte prizų fondą sudaro beveik 2,851 mln. JAV dolerių.