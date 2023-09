Atnaujintame FIBA reitinge – per dvi pozicijas nukritusi Lietuva ir įspūdingas Latvijos šuolis

Primename, kad neseniai pasibaigusiame pasaulio čempionate Lietuva užėmė šeštąją vietą.

Atnaujintame pasauliniame reitinge Lietuvos rinktinė iš 8-os vietos nukrito į 10-ąją.

Lietuvius aplenkė vieną iš didžiausių šuolių šiame reitinge padariusi Latvija, kuri pirmenybėse užėmė penktąją vietą, o FIBA reitinge iš 30 vietos pakilo į aštuntąją. Tiesa daugiau už latvius reitinge pakilo tik Pietų Sudanas, kuris iš 63-ios vietos pasiekė 31-ąją.

Taip pat Lietuvos rinktinę aplenkė į 3-iąją vietą pakilusi pasaulio čempionė Vokietija (anksčiau užėmė 11 vietą), 6-oje pozicijoje atsidūrė Kanada (anksčiau užėmė 15 vietą).

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 🚨



🇺🇸 USA reclaim #1 spot in FIBA Men’s World Ranking!



📊 See the full rankings here, presented by @Nike: https://t.co/GeTyrrEHDF pic.twitter.com/oDljE0NUAR