„Atletico“ prezidentas atsakė į Courtois komentarus: „Jis turėtų patylėti ir nusiraminti“

Tuo tarpu T.Courtois tapo antraščių herojumi savaitės viduryje po savo komentarų, susijusių su Čempionų lygos atkrintamosiose vykusiu Madrido derbiu.

Paklaustas apie „Atletico“ skundus po to, kai Juliano Alvarezo baudinys buvo prieštaringai anuliuotas dėl dvigubo lietimo baudinių serijos metu, „Real“ pagrindinis vartininkas nevyniojo žodžių į vatą.

„Man jau įgriso šis nuolatinis aukos vaidmuo, šis amžinas verkšlenimas dėl tokių dalykų. Teisėjai nenori padėti nei vienai komandai – nei Ispanijoje, nei Europoje. Jie viską aiškiai matė ir taip nusprendė. Jie yra žmonės ir su technologijų pagalba jie viską įvertino teisingai. Jei pirmąją minutę pirmauji 1:0 ir nesieki antro įvarčio, tai jau tavo žaidimo problema“, – tikino jis.

Kalbėdamas su žiniasklaida prieš „Atletico“ ir „Barcelona“ dvikovą „La Liga“ pirmenybėse, klubo prezidentas E.Cerezo buvo paklaustas, ką mano apie buvusio „Atletico“ vartininko žodžius.

„Jis turėtų patylėti ir nusiraminti. Jis turėtų būti dėkingas, kad kadaise žaidė „Atletico“ gretose. Jis turėtų elgtis taip, kaip elgėsi būdamas su mumis – būti džentelmenu“.

Toliau „Atletico“ prezidentas išreiškė nusivylimą VAR sistema ir kritikavo jos naudojimą, teigdamas, kad technologija padarė visiškai priešingai nei buvo sumanyta.

„Iki trečiadienio vakaro mes kovojome trijuose turnyruose, bet tą dieną įvyko klaida, susijusi su sistema. Tas baisus įrankis, vadinamas VAR, kuris tėra priemonė kenkti komandoms, sužlugdė vieną didžiausių mūsų svajonių – tęsti kovą Čempionų lygoje, – teigė E.Cerezo. – Man nepatinka VAR ir aš tai sakau ne tik dabar, nes visada taip sakiau. Aš nekritikuoju teisėjo, kuris atšaukė J.Alvarezo baudinį, nes tai ne teisėjo kaltė. Tai VAR klaida ir aš nesuprantu, kur jie pamatė, kad kamuolys du kartus palietė Alvarezo koją“.

Galiausiai E.Cerezo pavadino VAR „nesaugia“ technologija ir griežtai sukritikavo sistemą, kuri išmetė jo komandą iš Europos turnyro.

„VAR yra prieštaringas įrankis, jis yra nesaugus ir visų svarbiausia – mes visi manėme, kad jis padarys futbolą teisingesnį, bet, mano nuomone, jis padarė jį dar labiau neteisingą“, – sakė E.Cerezas.

Primename, kad „Atletico“ kreipėsi į UEFA dėl šio epizodo, tačiau UEFA pateikė papildomą filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip J.Alvarezas pirmiausia palietė kamuolį viena koja, o tuomet smūgiavo kita.

„Nors kontakto laipsnis minimalus, žaidėjas pirmiausia palietė kamuolį stovinčia koja, o tik po to jį smūgiavo, kaip matyti pridėtame vaizdo įraše. Pagal galiojančią taisyklę („Žaidimo taisyklės“, 14.1 taisyklė), VAR turėjo pranešti teisėjui, kad įvartis turi būti anuliuotas“, – skelbė UEFA.

@UEFA have released the footage from Julian Alvarez's penalty upon which the double-touch decision was made.



In an official statement, they say they are considering a rule change. pic.twitter.com/kTJN6ByPdW